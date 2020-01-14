Генпрокуратура: запрос об экстрадиции Вячеслава Платона рассматривается

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Запрос об экстрадиции молдавского бизнесмена Вячеслава Платона в Украину находится на стадии рассмотрения.
Об этом заявил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Эмил Гайтур.
"В Антикоррупционной прокуратуре проходит проверка дел на имя Вячеслава Платона и его уголовно-процессуального статуса. Затем Генеральная прокуратура примет решение", - заявил Гайтур.
За что Платон заключен под стражу
В 2017 году кишиневский суд приговорил бизнесмена к 18 годам тюрьмы по делу об отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. Инстанция также постановила взыскать с него 869,22 миллиона леев. В декабре 2018 года Платон был дополнительно осужден еще на 7 лет заключения по делу о мошенничестве в страховой компании Moldasig и по делу о попытке подкупа сотрудников спецподразделения Pantera. Таким образом, общий срок, который Платон должен отсидеть в тюрьме, составил 25 лет.
Тверской суд Москвы 14 августа 2019 года санкционировал заочный арест молдавского бизнесмена Вячеслава Платона. Платон был приговорен к заключению под стражу на два месяца с момента задержания, либо экстрадиции на территорию Российской Федерации. По данным следствия, Платон обвиняется в создании международного преступного сообщества и выводе денежных средств из России по подложным основаниям.
Заключенный родился в Молдове, имеет гражданство РФ, зарегистрирован в Подмосковье.
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