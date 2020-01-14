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Вячеслав Платон

Генпрокуратура: запрос об экстрадиции Вячеслава Платона рассматривается

realitatea.md
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200114/28851740/genprokuratura-zapros-ob-ekstraditsii-vyacheslava-platona-rassmatrivaetsya.html

В декабре прошлого года генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка направил главе генпрокуратуры Молдовы Александру Стояногло запрос о возвращении Вячеслава Платона на территорию Украины.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Запрос об экстрадиции молдавского бизнесмена Вячеслава Платона в Украину находится на стадии рассмотрения. 

Об этом заявил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Эмил Гайтур.

Генеральная прокуратура Украины.
© Sputnik / Стрингер
Генпрокурор Украины добивается возвращения Вячеслава Платона в Киев
Как отмечается в официальном письме украинского генпрокурора, направленном в молдавское ведомство 29 августа 2018 года, Вячеслав Платон был передан правоохранительным органам Молдовы еще до вступления в силу решения Генпрокуратуры Украины о его выдаче. Генеральный прокурор Украины подчеркнул, что проинформировал молдавских коллег о том, что 21 ноября 2019 года Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов Вячеслава Платона и отменил постановление генпрокуратуры Украины о его экстрадиции.

"В Антикоррупционной прокуратуре проходит проверка дел на имя Вячеслава Платона и его уголовно-процессуального статуса. Затем Генеральная прокуратура примет решение", - заявил Гайтур.

За что Платон заключен под стражу

В 2017 году кишиневский суд приговорил бизнесмена к 18 годам тюрьмы по делу об отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. Инстанция также постановила взыскать с него 869,22 миллиона леев. В декабре 2018 года Платон был дополнительно осужден еще на 7 лет заключения по делу о мошенничестве в страховой компании Moldasig и по делу о попытке подкупа сотрудников спецподразделения Pantera. Таким образом, общий срок, который Платон должен отсидеть в тюрьме, составил 25 лет.

Молоток судьи
© Sputnik / Максим Богодвид
Вячеслав Платон заочно арестован московским судом

Тверской суд Москвы 14 августа 2019 года санкционировал заочный арест молдавского бизнесмена Вячеслава Платона. Платон был приговорен к заключению под стражу на два месяца с момента задержания, либо экстрадиции на территорию Российской Федерации. По данным следствия, Платон обвиняется в создании международного преступного сообщества и выводе денежных средств из России по подложным основаниям.

Заключенный родился в Молдове, имеет гражданство РФ, зарегистрирован в Подмосковье.

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