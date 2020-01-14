22:58 14 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.37
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Задержание за взятку.

В Молдове увеличилось число попыток подкупа полицейских

Пресс-служба ГУ МВД РФ
Общество
Получить короткую ссылку
0 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2184/66/21846620.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200114/28853881/v-2019-godu-v-moldove-zafiksirovano-117-popytok-podkupa.html

Чаще всего граждане Молдовы пробуют дать мзду дорожным инспекторам, чтобы избежать наказания за нарушения ПДД.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. В 2019 году сотрудники полиции сообщили руководству о 117 эпизодах, в которых граждане пытались подкупить полицейского, чтобы избежать ответственности, сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы. 

По данным источника, это более чем в два раза больше, чем в 2018 году, тогда таких случаев было 57.

Лидия Киреогло.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Какие отрасли в Молдове наиболее подвержены коррупции - ответ из первых уст
"Наиболее часто граждане пытаются подкупить сотрудников дорожной полиции. Водители готовы отдать от сотен до тысяч леев, лишь бы полицейский не составлял протокол о нарушении правил дорожного движения", - говорится в пресс-релизе полиции.

По статистике, самые распространенные нарушения в прошлом году: вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, отсутствие водительских прав, перевозка ребенка без специального кресла.

Борьба с коррупцией - в действии: за что задержали молдавских полицейских>>>

За прошлый год открыто 96 уголовных дел по факту попытки дать взятку. Виновным грозит до шести лет тюрьмы и штраф до 200 тысяч леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Спецоперация МВД: трое патрульных-взяточников задержаны, один пока в бегах
Дело с железом и взятками - в Хынчештах произошло громкое задержание
Муж с женой из Молдовы пытались подкупить пограничника на Украине


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Жених с невестой на руках во время наводнения в Венеции
Любовь сильнее всего: свадебные церемонии на фоне стихийных бедствий - фото
Кишиневцы за повышение штрафов для нарушителей чистоты в городе
Повышение штрафов для нарушителей чистоты в городе: кишиневцы "за" - видео
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться