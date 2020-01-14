В Молдове увеличилось число попыток подкупа полицейских

Чаще всего граждане Молдовы пробуют дать мзду дорожным инспекторам, чтобы избежать наказания за нарушения ПДД.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. В 2019 году сотрудники полиции сообщили руководству о 117 эпизодах, в которых граждане пытались подкупить полицейского, чтобы избежать ответственности, сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы.

По данным источника, это более чем в два раза больше, чем в 2018 году, тогда таких случаев было 57.

"Наиболее часто граждане пытаются подкупить сотрудников дорожной полиции. Водители готовы отдать от сотен до тысяч леев, лишь бы полицейский не составлял протокол о нарушении правил дорожного движения", - говорится в пресс-релизе полиции.

По статистике, самые распространенные нарушения в прошлом году: вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, отсутствие водительских прав, перевозка ребенка без специального кресла.

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За прошлый год открыто 96 уголовных дел по факту попытки дать взятку. Виновным грозит до шести лет тюрьмы и штраф до 200 тысяч леев.

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