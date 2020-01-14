Обнародована программа похорон Штефана Петраке

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. В четверг, 16 января, состоится прощание c исполнителем Штефаном Петраке.
Знаменитый молдавский певец скончался вечером в понедельник, 13 января. Артисту было 70 лет.
Траурная церемония и прощальное шествие пройдут с 12.00 до 13.00, после чего артист будет похоронен на Армянское кладбище.
Народный артист родился 8 мая 1949 года в селе Вынэторь Ниспоренского района. На песнях Петраке "În august", "Chemarea casei părintești", "Adevăruri", "Eu vin", "Ce te legeni, codrule", "Și dacă ramuri bat în geam" выросли целые поколения.
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