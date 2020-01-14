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Свеча

Обнародована программа похорон Штефана Петраке

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200114/28856125/obnarodovana-programma-pokhoron-shtefana-petrake.html

После прощания с народным артистом в Национальном дворце, он будет похоронен на одном из столичных кладбищ.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. В четверг, 16 января, состоится прощание c исполнителем Штефаном Петраке.

Знаменитый молдавский певец скончался вечером в понедельник, 13 января. Артисту было 70 лет.

Свечи
© Sputnik / Yana Zaharova
Власти: смерть Петраке - невосполнимая потеря для национальной культуры
В среду, 15 января, в 17.00 тело народного артиста будет доставлено в столичный собор "Святой Теодоры из Сихлы", а в четверг, 16 января, с 09.00 до 09.45 пройдет божественная литургия и отпевание. В 10.00 похоронный кортеж отправится в Национальный дворец имени Николая Сулака, где родственники, друзья, деятели культуры и все, кто был знаком со Штефаном Петраке и желают отдают ему дань памяти, смогут попрощаться с маэстро.

Траурная церемония и прощальное шествие пройдут с 12.00 до 13.00, после чего артист будет похоронен на Армянское кладбище.

Народный артист родился 8 мая 1949 года в селе Вынэторь Ниспоренского района. На песнях Петраке "În august", "Chemarea casei părintești", "Adevăruri", "Eu vin", "Ce te legeni, codrule", "Și dacă ramuri bat în geam" выросли целые поколения.

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