Примэрия починила все окна, выбитые ночным взрывом

Жители нескольких квартир были вынуждены мерзнуть во вторник в связи с тем, что окна в их квартирах выбило из-за взрыва произошедшего ночью. Благодаря местным властям стекла в уже вставили.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Муниципальные службы поменяли поврежденные стекла в окнах 25 квартир дома на Буюканах, близ которого произошел взрыв в ночь на вторник. Об этом сообщил на своей странице примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Были заменены 50 окон в 25 квартирах с первого по пятый этаж жилого дома. Работы выполнены компанией жилищного фонда. Просил быстрее выполнить работы, чтобы граждане не мерзли", - заявил Чебан.