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Многоэтажный жилой дом

Примэрия починила все окна, выбитые ночным взрывом

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200114/28856196/primeriya-pochinila-vse-okna-vybitye-nochnym-vzryvom.html

Жители нескольких квартир были вынуждены мерзнуть во вторник в связи с тем, что окна в их квартирах выбило из-за взрыва произошедшего ночью. Благодаря местным властям стекла в уже вставили.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Муниципальные службы поменяли поврежденные стекла в окнах 25 квартир дома на Буюканах, близ которого произошел взрыв в ночь на вторник. Об этом сообщил на своей странице примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Были заменены 50 окон в 25 квартирах с первого по пятый этаж жилого дома. Работы выполнены компанией жилищного фонда. Просил быстрее выполнить работы, чтобы граждане не мерзли", - заявил Чебан. 

В ночь на вторник на улице Парис, 49 произошел пожар. Возгорание было в металлическом гараже площадью 18 квадратных метров, где хранились газовые баллоны. Они и спровоцировали несколько взрывов, от которых повредились окна в нескольких квартирах соседнего дома. 

Во время спецоперации спасатели вынесли из гаража семь газовых баллонов.

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