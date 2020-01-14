Примэрия починила все окна, выбитые ночным взрывом

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Муниципальные службы поменяли поврежденные стекла в окнах 25 квартир дома на Буюканах, близ которого произошел взрыв в ночь на вторник. Об этом сообщил на своей странице примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.
"Были заменены 50 окон в 25 квартирах с первого по пятый этаж жилого дома. Работы выполнены компанией жилищного фонда. Просил быстрее выполнить работы, чтобы граждане не мерзли", - заявил Чебан.
В ночь на вторник на улице Парис, 49 произошел пожар. Возгорание было в металлическом гараже площадью 18 квадратных метров, где хранились газовые баллоны. Они и спровоцировали несколько взрывов, от которых повредились окна в нескольких квартирах соседнего дома.
Во время спецоперации спасатели вынесли из гаража семь газовых баллонов.
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