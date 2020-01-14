Власти обеспокоены криминалом и ДТП в стране: Додон встретился с главой МВД

Власти Молдовы продолжают бороться с криминалом и чрезмерным количеством ДТП в стране. В этой связи президент провел встречу с главой МВД.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, как председатель Высшего совета безопасности встретился с министром внутренних дел Павлом Войку.

Они обсудили криминальную ситуацию в стране, в том числе тяжкие преступления, а также статистику по ДТП за 2019-2020 годы.

"Призвал уделить особое внимание расследованию резонансных дел, особенно тяжких, с постоянным информированием общественности и высшего руководства страны. Виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона за совершенные преступления", - написал на своей странице в Facebook Додон.

По словам президента, ситуация по дорожным авариям обговаривалась отдельно, так как, несмотря на улучшение статистики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, она все равно остается тревожной.

"Борьба с преступностью – один из приоритетов нынешней власти, поэтому принято решение включить обсуждение проблемы в повестку дня следующего заседания Высшего совета безопасности", - заключил глава государства.

Ситуация в Молдове

Ранее министр внутренних дел Павел Войку подвел итоги 2019 года. Выступая с отчетом, он отметил, что "за прошедший год полиции удалось зарегистрировать снижение уровня преступности и удержать криминогенную ситуацию под контролем".

По статистике, представленной чиновником, уровень преступности в 2019 году по сравнению с 2018-м годом снизился на 0,7%. При это, не удалось снизить уровень особо тяжких преступлений. Речь идет об убийствах, изнасилованиях и разбоях.

Стало меньше грабежей, случаев торговли людьми и эпизодов распространения наркотиков.

По ДТП в 2019 году, согласно данным Войку, статистика следующая: 2 тысячи 572 аварии, в которых пострадали 3 тысячи 1 человек, а 274 погибли. В 2018-м было 2 тысячи 614 аварий. В них ранения получили 3 тысячи 123 гражданина, а число скончавшихся было тем же.

Более того, 2020 год начался не лучшим образом: только за девять дней наступившего года в Молдове зафиксировано 30 ДТП, в них погибло 8 человек. Также зарегистрировано 352 преступления, два из них убийства. Одно из них, произошедшее в Костештах, прогремело на всю страну.

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