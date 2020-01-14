НАЦ получил от Интерпола ответ о местонахождении Цуцу

Депутат, находящийся в международном розыске, въехал в соседнюю страну по румынскому паспорту летом прошлого года через пограничный пункт города Сирет, заявили в антикоррупционном ведомстве Молдовы.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Бывший депутат от Демократической партии Молдовы Константин Цуцу находится в Румынии. Информация опубликована во вторник Национальным антикоррупционным центром (НАЦ).

Как сообщает НАЦ, согласно ответу, полученному от бюро Интерпола в Бухаресте, Цуцу пешком пересек границу с Румынией 29 августа 2019 года через пограничный пункт Сирет. Он числится, как румынский гражданин, проживающий в Румынии.

"Кроме того, Интерпол сообщает, что полицейским было поручено провести проверки по месту жительства указанного лица, а затем сообщить о результатах", - сказано в сообщении.

В письме также уточняется, что граждане Румынии не могут быть арестованы с целью их экстрадиции. В таких случаях молдавские судебные органы имеют возможность обратиться к румынским властям с просьбой признать и обеспечить исполнение уголовных решений или передачу уголовных процедур.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что несколько дней назад Цуцу был замечен в румынском городе Брашов на одной из заправок.

Экс-депутат объявлен в международный розыск. На него открыты два уголовных дела - за незаконное обогащение и за извлечение выгоды из влияния.

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