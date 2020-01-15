В Румынии новый закон: что получат жители Молдовы с румынскими паспортами

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис промульгировал закон о пособии для детей, сообщили в администрации румынского президента.
Месячные пособия увеличили в два раза, бенефициарами подобных социальных выплат станут и дети жителей Молдовы, у которых есть румынские паспорта.
Пособия для детей с румынским гражданством составит 600 румынских леев до наступления двух или трех лет в случае, если ребенок с ограниченными возможностями.
В некоторых случаях таким детям положено пособие в том же размере, но уже до 18 лет.
Для других детей по 300 румынских леев будет выплачиваться с двух до 18 лет.
Что будет в нынешнем году с пособиями по рождению детей>>>
Закон вступит в силу первого числа следующего месяца, то есть 1 февраля, в день, когда закон публикуется в официальном мониторе Румынии.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK