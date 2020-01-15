В Румынии новый закон: что получат жители Молдовы с румынскими паспортами

Большая радость для молдаван, чьи дети имеют и румынские паспорта. Эти граждане получат несколько привилегий.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис промульгировал закон о пособии для детей, сообщили в администрации румынского президента.

Месячные пособия увеличили в два раза, бенефициарами подобных социальных выплат станут и дети жителей Молдовы, у которых есть румынские паспорта.

Пособия для детей с румынским гражданством составит 600 румынских леев до наступления двух или трех лет в случае, если ребенок с ограниченными возможностями.

В некоторых случаях таким детям положено пособие в том же размере, но уже до 18 лет.

Для других детей по 300 румынских леев будет выплачиваться с двух до 18 лет.

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Закон вступит в силу первого числа следующего месяца, то есть 1 февраля, в день, когда закон публикуется в официальном мониторе Румынии.

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