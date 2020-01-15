Жители домов в трех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Компания Premier Energy сообщила, что 15 января для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- ул. Г. Асаки 65, 67A, В. Короленко 2/2 - в период с 08:45 - 16:00.

- ул. Гривицей 1 - 19, 2 - 16, Лэмэиций 1, 1A, 2, 2/2, 3, 4, Мэчиешилор 1A, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 21/4, 2 - 30, Мэрэшешть 10 - 36, 11 - 33, Мэрцишорь 1, 2 - 16, Мирица 20/1, 22, 30, Скиноаса 1 - в период с 09:20 - 17:00.

- ул. Измаил 84, 86/4- в период с 09:00 - 17:00.

- ул. В. Александри 66, 68, 70, 71 - в период с 15:30 - 17:30.

Рышкановка:

- ул. Каля Орхеюлуй 40, 88/1, 88/5, 90, 90D, 97, Хиподромулуй 2-10, 16, 5-9, 15 - в период с 10:00 - 17:00.

Буюканы:

- ул. 27 Марта 8-14, 9-15, Барьера Скулень 5/1, 30, 36, 38, переулок Барьера Скулень 7, 23, 43, 10-48, Басарабилор 37, Кэлэрашь 22-100, 23-93, 63, 67, 68, переулок Кэлэрашь 1A, 3, 12, 12/1, 12/4, 12/5, 12A, G, 63, 67, Милано 3-43, 52-94, Торино 1-29, 2-12, Трушень 16/1, Тэрыний 53/3, 82 - в период с 09:10 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте premierenergy.md.

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