В аэропорту Кишинева из-за тумана задерживаются рейсы

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В связи с туманом ряд рейсов в Международном аэропорту Кишинева был задержан.
"Из-за тумана сегодня в Международном аэропорту Кишинева изменился график полетов некоторых рейсов", - сообщается на странице аэропорта в Facebook.
Согласно данным информационного табло, были задержаны рейсы RO 202 в Бухарест и TK 270 в Стамбул.
Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение вынесено в среду утром и будет действовать в течение дня.
"Сегодня днем в большинстве районов республики сохранятся туманы местами c видимостью 200 метров и менее", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.
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