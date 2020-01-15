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Международный аэропорт Кишинев

В аэропорту Кишинева из-за тумана задерживаются рейсы

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200115/28860949/v-aeroportu-kishineva-iz-za-tumana-zaderzhivayutsya-reysy.html

Изменение погоды и сильный туман серьезно ухудшили видимость утром в среду, 15 января, несколько рейсов были задержаны.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В связи с туманом ряд рейсов в Международном аэропорту Кишинева был задержан.

"Из-за тумана сегодня в Международном аэропорту Кишинева изменился график полетов некоторых рейсов", - сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Согласно данным информационного табло, были задержаны рейсы RO 202 в Бухарест и TK 270 в Стамбул.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Предупреждение вынесено в среду утром и будет действовать в течение дня.

"Сегодня днем в большинстве районов республики сохранятся туманы местами c видимостью 200 метров и менее", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

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Теги:
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