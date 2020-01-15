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Тюремная камера

Стало известно, в каких условиях содержится прокурор Виорел Морарь - фото

© CC BY 2.0 / sean hobson / the hole
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200115/28862793/stalo-izvestno-v-kakikh-usloviyakh-soderzhitsya-prokuror-Viorel-Morar-foto.html

Камера заключенного, помещенного под предварительный арест на 20 суток, строго соответствует действующему законодательству и установленным требованиям к таким пространствам.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Национальная администрация пенитенциарных учреждений опубликовала снимки, на которых запечатлена камера, в которой содержится Виорел Морарь, временно отстраненный с поста главы Антикоррупционной прокуратуры.

Решение об его аресте было принято судом столичного сектора Чеканы в понедельник, 13 января.

В ведомстве отметили, что Морарь обеспечен предметами первой необходимости, постельным бельем, доступом к питьевой воде, светом, всем, предусмотренным нормативами учреждения. Жалоб от заключенного не поступало.

Условия в камере содержания Виорела Мораря
© Photo : Serviciul mass-media al ANP
Условия в камере содержания Виорела Мораря
Условия в камере содержания Виорела Мораря
© Photo : Serviciul mass-media al ANP
Условия в камере содержания Виорела Мораря
Условия в камере содержания Виорела Мораря
© Photo : Serviciul mass-media al ANP
Условия в камере содержания Виорела Мораря

Виорелу Морарю предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий и фальсификации документов. В субботу, 11 января, прокуроры передали и обращение о помещении чиновника под арест на 30 суток, однако суд столичного сектора Чокана применил форму ограничения мер свободы в виде превентивного ареста сроком на 20 дней.

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