Принято допсоглашение о побратимстве Кишинева с Бухарестом

На совместном заседании муниципальных советов Кишинева и Бухареста разгорелись жаркие дебаты и разногласия.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Дополнительное соглашение к протоколу о побратимстве, подписанному 4 ноября 1999 года между примэрией муниципия Кишинев и примэрией муниципия Бухарест, утверждено 42 голосами советников в среду.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что этот документ важен как для молдавской столицы, так и для румынской.

"У нас есть много общего, и наша цель заключается в том, чтобы все, что предусмотрено в этом дополнительном соглашении, было реализовано как можно скорее", - уточнил Чебан.

Генеральный вице-примар Бухареста Аурелиан Бэдулеску назвал подписание этого соглашения историческим моментом.

Допсоглашение представляет собой документ с несколькими целями в различных областях сотрудничества - социальной сфере, по вопросам экономического развития, доступа к европейским фондам, культуры, спорта, молодежи, образования, охраны окружающей среды, транспорта, социальной помощи, здравоохранения, градостроительства, городской мобильности.

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