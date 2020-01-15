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Примэрия Кишинева

Принято допсоглашение о побратимстве Кишинева с Бухарестом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200115/28863316/dopolnitelnoe-soglashenie-pobratimstvo-chisinau-bucuresti-prinyato.html

На совместном заседании муниципальных советов Кишинева и Бухареста разгорелись жаркие дебаты и разногласия.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Дополнительное соглашение к протоколу о побратимстве, подписанному 4 ноября 1999 года между примэрией муниципия Кишинев и примэрией муниципия Бухарест, утверждено 42 голосами советников в среду.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что этот документ важен как для молдавской столицы, так и для румынской.

"У нас есть много общего, и наша цель заключается в том, чтобы все, что предусмотрено в этом дополнительном соглашении, было реализовано как можно скорее", - уточнил Чебан.

primaria chisinau cmc consiliul municipal
© Sputnik / Miroslav Rotari
Городские депутаты Кишинева и Бухареста проведут совместное заседание
Генеральный вице-примар Бухареста Аурелиан Бэдулеску назвал подписание этого соглашения историческим моментом.

Допсоглашение представляет собой документ с несколькими целями в различных областях сотрудничества - социальной сфере, по вопросам экономического развития, доступа к европейским фондам, культуры, спорта, молодежи, образования, охраны окружающей среды, транспорта, социальной помощи, здравоохранения, градостроительства, городской мобильности.

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