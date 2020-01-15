Для обряда крещенского омовения спасатели обследуют дно реки Днестр

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik. За несколько дней до Крещения приднестровские спасатели и водолазы обследуют акватории различных водоемов региона, где будут организованы специально оборудованные места для обряда омовения.
"До пятницы водолазы проверят все водоемы, где будет проходить ритуал крещенского омовения. Всего в Приднестровье будет действовать восемь купальных мест. Их оборудуют специальными купелями, теплыми палатками для переодевания, пунктами горячего питья и освещением", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.
Обследовали дно Днестра в районе городского пляжа города Каменка. Водолазы отмечают, что здесь оно очень чистое. Также были проверены места, где будут установлены специальные купели на пляжах Слободзеи и территории Кучурганского водохранилища. Опасных предметов на глубине не обнаружено.
С начала омовения и до его завершения за безопасностью на организованных участках будут наблюдать спасатели, пожарные, сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.
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