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Празднование Крещения в Молдове

Для обряда крещенского омовения спасатели обследуют дно реки Днестр

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200115/28863647/dlya-obryada-kreschenskogo-omoveniya-spasateli-obsleduyut-dno-reki-dnestr.html

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям Приднестровья уже проверили часть водоемов, где будет совершаться крещенский ритуал.

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik. За несколько дней до Крещения приднестровские спасатели и водолазы обследуют акватории различных водоемов региона, где будут организованы специально оборудованные места для обряда омовения.

"До пятницы водолазы проверят все водоемы, где будет проходить ритуал крещенского омовения. Всего в Приднестровье будет действовать восемь купальных мест. Их оборудуют специальными купелями, теплыми палатками для переодевания, пунктами горячего питья и освещением", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

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© Sputnik / Алексей Даничев
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Специалисты управления по чрезвычайным ситуациям уже проверили дно озера, расположенного в села Шмалена Рыбницкого района. Водоем покрыт льдом. Пришлось пробивать поверхность, чтобы окунуться.

Обследовали дно Днестра в районе городского пляжа города Каменка. Водолазы отмечают, что здесь оно очень чистое. Также были проверены места, где будут установлены специальные купели на пляжах Слободзеи и территории Кучурганского водохранилища. Опасных предметов на глубине не обнаружено.

С начала омовения и до его завершения за безопасностью на организованных участках будут наблюдать спасатели, пожарные, сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

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Теги:
обряд, водолазы, спасатели, омовение, Крещение, Крещение Господне, Приднестровье


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