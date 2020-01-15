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За неделю в Молдове зарегистрировано 35 новых случаев гриппа

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200115/28863682/za-nedelyu-v-moldove-zaregistrirovano-novykh-sluchaev-grippa.html

Заболеваемость сезонным гриппом в холодный сезон 2019-2020 годов оказалась на треть ниже, чем прошлой зимой.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В течение второй недели 2020 года в Молдове зарегистрировано 35 новых случаев сезонного гриппа. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

Больница
© Sputnik / Yana Zaharova
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При этом, согласно эпидемиологическим данным, заболеваемость гриппом характеризовалась низкой интенсивностью. Число заболевших людей увеличилось всего на 1,7% по сравнению с первой неделей 2020 года, и уменьшилось на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлогоднего холодного сезона.

В целом в октябре 2019 - январе 2020 года было зарегистрировано 137 случаев сезонного гриппа, 99261 случаев ОРВИ (4756 во вторую неделю 2020 года) и 4440 случаев ОРЗ (362 во вторую неделю 2020 года). Доля случаев ОРЗ от общего числа госпитализаций в медицинских учреждениях, варьировалась от 1,7% до 4,9%.

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Теги:
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