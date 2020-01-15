За неделю в Молдове зарегистрировано 35 новых случаев гриппа

Заболеваемость сезонным гриппом в холодный сезон 2019-2020 годов оказалась на треть ниже, чем прошлой зимой.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В течение второй недели 2020 года в Молдове зарегистрировано 35 новых случаев сезонного гриппа. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

При этом, согласно эпидемиологическим данным, заболеваемость гриппом характеризовалась низкой интенсивностью. Число заболевших людей увеличилось всего на 1,7% по сравнению с первой неделей 2020 года, и уменьшилось на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлогоднего холодного сезона.

В целом в октябре 2019 - январе 2020 года было зарегистрировано 137 случаев сезонного гриппа, 99261 случаев ОРВИ (4756 во вторую неделю 2020 года) и 4440 случаев ОРЗ (362 во вторую неделю 2020 года). Доля случаев ОРЗ от общего числа госпитализаций в медицинских учреждениях, варьировалась от 1,7% до 4,9%.

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