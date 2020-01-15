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Экспертиза пистолета

Пограничная собака Лира cделала стойку: в сумке были спрятаны ствол и патроны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200115/28864814/pogranichnaya-sobaka-lira-obnaruzhila-nezakonnoe-oruzhie-v-sumke-turista.html

По заявлению владельца пистолета и боеприпасов, он не знал, что для провоза оружия через границу нужны документы.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. На пункте перехода границы Костешть пограничная собака по кличке Лира обнаружила огнестрельное оружие и патроны в багаже пассажира, собиравшегося въехать в Молдову.

При осмотре микроавтобуса Mercedes Sprinter с молдавскими регистрационными номерами собака сделала стойку на одну из сумок. Пограничники обнаружили в поклаже сигнальный пистолет марки "Bruni Mod" и патроны разных калибров.

Владелец сумки, 66-летний житель города Дрокия, заявил, что купил пистолет и патроны в Италии, но не смог представить никаких документов, подтверждающих сказанное. По его словам, он не думал, что ему понадобятся документы для провоза оружия через государственную границу Молдовы.

В результате оружие и боеприпасы были изъяты и отправлены на экспертизу. Инцидент расследуется полицией.

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Теги:
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