Рост тарифа в маршрутках Кишинева: что требуют перевозчики

Перевозчики объясняют необходимость повышения тарифа на проезд в кишиневских маршрутках тем, что он не менялся с 2006 года.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Администраторы кишиневских маршрутных такси заявляют, что на сегодняшний день себестоимость одной поездки в этом виде общественного транспорта составляет 10 леев, и отмечают, что, возможно, согласились бы учесть положение горожан и гостей столицы, настаивая на повышении тарифа до 6-7 леев.

"Буквально вчера мы внесли обращение к примару, муниципальному совету и управлению транспорта по поводу того, что тариф надо пересмотреть. Если за городом по республике он не менялся с 2013 года, то в столице – с 2006-го, то есть 14 лет", - сказал администратор одного из маршрутов Вячеслав Гэинэ.

По его словам, себестоимость одной поездки на сегодняшний день по расчетами маршрутчиков, а также специалистов автобусного и троллейбусных парков составляет около 9-10 леев. "Мы, возможно, согласились бы и готовы войти в положение горожан и всех остальных, примэрии и советников, – где-то 6-7 леев, да", - отметил Гэинэ.

Собеседник признал, что горожане привыкли платить по 3 лея за поездку. "Но вопрос к этим людям: а что за это время не поднялось в цене?", - сказал администратор.

На вопрос о том, почему пассажирам в обязательном порядке не выдают талон о поездке, собеседник уточнил, что практически во всех маршрутках есть объявление: "Возьмите билет". Брать или не брать талон, по его словам, - дело пассажира.

"Но тогда те, кто проверяет, пусть штрафуют не водителя за то, что он не дает билет, потому что он их получил на фирме, как и весь пакет необходимых для этого документов, а пассажира", - добавил Гаинэ.

По словам председателя совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олега Алексы, санкции за то, что у водителя остаются билеты, есть. "Иногда штрафы есть на водителя, иногда на фирму, за то, что она не предоставила ему все документы или не выдала билеты. На примере своей фирмы скажу, что пассажиры практически не берут билеты, но, несмотря на это, ежедневно по нашей кассе с каждой машины проходит 600-700 леев. Это значит, что на конечной остановке водитель эти билеты уничтожает", - сказал собеседник.

На вопрос о том, насколько водители честны с работодателем, Алекса отметил, что сомневается в том, что можно быть уверенным до копейки относительно отчета работника.

"Мне кажется, когда речь идет о новом тарифе, то примэрия должна исходить из реального пассажиропотока, реальных цифр", - сказал он.

С 1 января 2020 года в Молдове выросла стоимость междугородних пассажирских перевозок. Теперь один километр пути будет стоить не 48, а 70 банов. Это касается не всех автобусов и микроавтобусов, а лишь тех, у которых повышенный комфорт.

На рост тарифов правительство Молдовы пошло после многочисленных протестов транспортников.

Граждане республики уже ощутили на себе новые цены. В опросе, проведенном корреспондентом Sputnik Молдова, большинство людей выразили недовольство тем, что поездки обходятся им дороже.

Собеседники сетовали на низкие зарплаты и пенсии в стране. По их словам, добраться в другие населенные пункты Молдовы для многих может стать непозволительной роскошью.

Несмотря на общее недовольство, пассажиры отметили, что понимают положение водителей, которым тоже тяжело. Но, по мнению людей, им самим тоже приходится нелегко, а перевозчикам можно было бы помочь другими способами.

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