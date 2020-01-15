Как поступить на бесплатное обучение в российские вузы – подробности

На следующий учебный год Россия выделила 15 тысяч бюджетных мест для иностранных граждан. Для абитуриентов из Молдовы ожидается более 500 мест.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. В России начинают принимать заявки от иностранных граждан, которым выделяют квоты на обучение в РФ в следующем году за счет федерального бюджета, об этом заявил в пресс-центре Sputnik Молдова руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов.

По его словам, в этом году подать заявку можно только на официальном сайте программы. Регистрация открыта до 23 февраля включительно.

"Ежегодно выделяется более 15 тысяч мест для иностранных студентов. Для Молдовы и Приднестровья в прошлом году эта цифра была чуть больше 500. В этом году рассчитываем на большее количество, но пока точная цифра неизвестна", - уточнил Давыдов.

Он также обратил внимание на то , что, заполняя форму регистрации, нужно указывать сразу несколько желаемых вузов, но из Москвы и Санкт-Петербурга можно выбрать только по два.

© Sputnik / Miroslav Rotari Михаил Давыдов

Все это потому, что в случае отказа одного вуза, документы абитуриента перейдут в другое учебное заведение. А если другие вузы не указаны, то организаторы программы подберут образовательное учреждение на свое усмотрение, уточнил Давыдов.

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"После окончания регистрации около недели будет длиться обработка полученных заявок. В конце февраля мы объявим результаты, дату и время начала испытательных мероприятий", - пояснил руководитель Россотрудничества в Молдове.

Он добавил, что для поступления на выбранную специальность студентам необходимо сдать вступительный экзамен. По словам Давыдова, тестирование будет проводиться в Молдове. Чаще всего это обычный экзамен по одному предмету, который является основным для выбранной профессии.

"Еще одна возможность – поступление в вуз РФ в качестве соотечественника. Есть места для таких русскоязычных граждан из стран СНГ. Но чтобы поступить таким образом, претендентам придется поехать в Россию и решать вопросы о поступлении в выбранное учебное заведение на месте"- сказал Давыдов.

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В заключении глава представительства Россотрудничества в Молдове обратил внимание абитуриентов, что к своей заявке рекомендуется прикреплять не только таблицу баллов из учебного заведения, но и все имеющиеся грамоты и документы, подтверждающие успехи кандидата во внешкольной деятельности. Это может сыграть решающую роль.

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