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Заседание правительства. Премьер Ион Кику

Разбор полетов в правительстве: премьер недоволен ситуацией в Молдове

© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200115/28868121/razbor-poletov-v-pravitelstve-premer-nedovolen-situatsiey-v-strane.html

Члены кабмина на заседании в среду обсудили криминогенную ситуацию в стране: премьер потребовал конкретных мер.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику попросил уполномоченные структуры разработать и представить до 15 февраля четкий план по консолидации института участкового полицейского. Такие меры, как пояснил глава правительства, связаны с последними громкими преступлениями, которые произошли в стране.

"У нас состоялись дискуссии с министром внутренних дел о криминогенной ситуации в стране и безопасности на дорогах. Согласно статистике, наблюдается снижение числа случаев, но, к сожалению, эпизоды с тяжкими и особо тяжкими последствиями участились. Эта ситуация должна быть рассмотрена самым серьезным образом", - сказал Кику в среду на заседании правительства.

Глава правительства напомнил, что только за последние несколько дней зарегистрировано сразу несколько тяжких преступлений – стрельба в Яловенах, случай с карабинером, который застрелил молодого человека. Премьер попросил главу МВД Павла Войку рассказать, что уже сделано и какие дальнейшие шаги намерено предпринять министерство для решения этой проблемы и предотвращения подобных происшествий.

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"Все случаи рассматриваются следственными органами и прокуратурой по всем аспектам без каких-либо попыток их сокрытия", - сказал Войку.

Пистолет
© CC0 / Pixabay / zgmorris13
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Министр отметил, что начато внутреннее расследование, чтобы дать оценку не только тем, кто был ответственен за предотвращение и раскрытие этих преступлений, но и руководителей.

"По итогам внутреннего расследования будут сделаны запросы о том, чтобы были санкционированы ответственные лица, с освобождением от должности, если будет установлена их вина", - сказал министр.

Что касается случая с карабинером, который использовал оружие, хранившееся у него легально, глава МВД отметил, что здесь также нет попыток сокрытия преступления.

"Человек задержан. Не имеет значения звание или пост, который он занимал. Мы считаем, что он совершил преступление, а преступники должны быть наказаны", - пояснил Войку.

По его словам, те, кто окажется виновным в совершении преступлений, и те, кто будет признан виновным в том, что не были предприняты меры по профилактике подобных преступлений, будут проходить по этим делам.

Кулак
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"Речь не должна идти только об исполнителях, но и высших чинах, которые не обеспечили мониторинг и работу этих подразделений. Имею в виду и Яловены, и карабинеров. Там есть руководители, которые отвечают за эти подразделения. Прошу до 15 февраля МВД, Минфин и других коллег – нам требуется четкий план по консолидации института участкового полицейского", - сказал Кику.

Как считает премьер, участковый - самый важный элемент взаимодействия с обществом.

"Он должен знать каждого человека в зоне своей ответственности – чем он живет, какие у него планы, намерения и так далее. Участковый должен знать каждого. Если бы в Костештах участковый работал как следует, то подобного бы не произошло. Там же все друг друга знают. Все, что нужно для укрепления этого института со стороны государства, прошу чтобы было подготовлено. Материальная база, зарплаты, тренинги и так далее", - заключил премьер.  

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