Убийство в Парканах: душегубы задержаны, их объяснения поражают дикостью

Трое убийц – молодые люди, однако уже с уголовной историей. Их дело передали в следственный комитет, где изучат все детали для подготовки к судебному рассмотрению.

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik. Месть стала причиной расправы с 42-летним жителем села Красногорка Григориопольского района. Как сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья, убийцы сами об этом рассказали следователям. Несмотря на молодой возраст, все они уже раньше привлекались к уголовной ответственности.

"Мы хотели просто отомстить. Были очень сильно пьяные", - спокойно признается один из подозреваемых.

Молодые люди до случая расправы уже посещали село Красногорка. Тогда у них возник конфликт с будущей жертвой, подрались. И спустя некоторые время, изрядно напившись, решили поехать и разобраться с обидчиком до конца.

"Я думаю, что, к сожалению, они не осознают того, что на самом деле совершили очень страшное преступление. Для них это как игра", - говорит начальник Управления уголовного розыска МВД Александр Шулянский.

Как писал ранее Sputnik, тело жителя Красногорки с признаками насильственной смерти обнаружили на территории конюшни, расположенной на окраине села Парканы. Туда из Красногорки его увезли преступники поздней ночью вместе с сожительницей, после того как обоих избили.

Женщина наутро проснулась в неизвестном ей месте, и не могла вспомнить, что произошло. Она вышла с территории в надежде добраться до Красногорки. В итоге ее, завернутую в плед, с босыми ногами, промерзшую подобрали правоохранители, вызванные очевидцами этой странной картины, и отвезли в больницу.

Лишь спустя некоторое время женщина смогла восстановить в памяти обрывки случившегося, и следователям удалось установить место, откуда она ушла.

"На территории конюшни обнаружено было и тело мужчины без признаков жизни. Он был сильно избит. На шее виден четкий след от веревки, недалеко лежала и сама улика", - рассказали в ведомстве.

Подозреваемые признались: когда они привезли мужчину в Парканы, он был еще жив. Не менее странно повел себя таксист, везший компанию из Красногорки в Парканы. Он никому не сообщил о происшествии, хотя мужчину и женщину насильно загрузили в автомобиль. В следственном комитете определят правовую оценку и бездействия таксиста, и деяниям троих подозреваемых.

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