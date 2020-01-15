00:37 16 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.07
  • UAH0.73
Поиск
Arest

Убийство в Парканах: душегубы задержаны, их объяснения поражают дикостью

© CC0 / Pixabay / 4711018
Общество
Получить короткую ссылку
361 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2370/88/23708889.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200115/28869616/ubiystvo-v-parkanakh-raskryto-dusheguby-zaderzhany-ikh-motivy-porazhayut-dikostyu.html

Трое убийц – молодые люди, однако уже с уголовной историей. Их дело передали в следственный комитет, где изучат все детали для подготовки к судебному рассмотрению.

ТИРАСПОЛЬ, 15 янв – Sputnik. Месть стала причиной расправы с 42-летним жителем села Красногорка Григориопольского района. Как сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья, убийцы сами об этом рассказали следователям. Несмотря на молодой возраст, все они уже раньше привлекались к уголовной ответственности.

"Мы хотели просто отомстить. Были очень сильно пьяные", - спокойно признается один из подозреваемых.

Молодые люди до случая расправы уже посещали село Красногорка. Тогда у них возник конфликт с будущей жертвой, подрались. И спустя некоторые время, изрядно напившись, решили поехать и разобраться с обидчиком до конца.

"Я думаю, что, к сожалению, они не осознают того, что на самом деле совершили очень страшное преступление. Для них это как игра", - говорит начальник Управления уголовного розыска МВД Александр Шулянский.

Как писал ранее Sputnik, тело жителя Красногорки с признаками насильственной смерти обнаружили на территории конюшни, расположенной на окраине села Парканы. Туда из Красногорки его увезли преступники поздней ночью вместе с сожительницей, после того как обоих избили.

Запрещающая доступ лента полиции
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Подробности стрельбы, захвата заложников в Криулянах и заявление премьера
Женщина наутро проснулась в неизвестном ей месте, и не могла вспомнить, что произошло. Она вышла с территории в надежде добраться до Красногорки. В итоге ее, завернутую в плед, с босыми ногами, промерзшую подобрали правоохранители, вызванные очевидцами этой странной картины, и отвезли в больницу.

Лишь спустя некоторое время женщина смогла восстановить в памяти обрывки случившегося, и следователям удалось установить место, откуда она ушла.

"На территории конюшни обнаружено было и тело мужчины без признаков жизни. Он был сильно избит. На шее виден четкий след от веревки, недалеко лежала и сама улика", - рассказали в ведомстве.

Подозреваемые признались: когда они привезли мужчину в Парканы, он был еще жив. Не менее странно повел себя таксист, везший компанию из Красногорки в Парканы. Он никому не сообщил о происшествии, хотя мужчину и женщину насильно загрузили в автомобиль. В следственном комитете определят правовую оценку и бездействия таксиста, и деяниям троих подозреваемых.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в тройном убийстве
Власти обеспокоены криминалом и ДТП в стране: Додон встретился с главой МВД
Теги:
зверское убийство, убийство, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Жених с невестой на руках во время наводнения в Венеции
Любовь сильнее всего: свадебные церемонии на фоне стихийных бедствий - фото
Какие профессии выбирают молдавские абитуриенты в России
Какие профессии выбирают молдавские абитуриенты в России
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться