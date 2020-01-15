Как пересекать молдавско-украинскую границу авто с приднестровскими номерами

В Бюро по реинтеграции объяснили причины приостановки действия исключительного порядка пересечения молдавско-украинской границы автомобилями с приднестровскими номерами, отметив, что эти меры носят временный характер.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Официальный Кишинев 10 января в тестовом режиме приостановил действие исключительного порядка пересечения молдавско-украинской границы автомобилями с приднестровскими номерами.

"Десятого января в тестовом режиме приостановлено действие исключительного порядка пересечения границы, в рамках которого автомобилям, зарегистрированным структурами Приднестровья, позволялось пересекать государственную молдавско-украинскую границу", - отметили в пресс-службе Бюро по реинтеграции.

Как пояснили в структуре, такие меры проводятся, чтобы оценить эффективность функционирования пунктов регистрации транспортных средств в городах Тирасполь и Рыбница и поставить на учет Агентства государственных услуг автомобили из Приднестровья.

Кроме того, добавили в ведомстве, тестовый режим нужен и для информирования граждан о необходимости должной регистрации принадлежащих им транспортных средств и получения "нейтральных" номерных знаков, а также свидетельств о регистрации и водительских удостоверений установленного образца.

"Решение о сроках указанного тестового режима и о целесообразности продления исключительного порядка пересечения границы будет приниматься на основе информации, поступающей от Пограничной полиции. Жители Приднестровья будут проинформированы о принятых в этой связи решениях", - добавили в Бюро по реинтеграции.

Как сообщил вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя на заседании правительства в среду, заседание комиссии по реинтеграции состоится в начале марта 2020 года.

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