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Как пересекать молдавско-украинскую границу авто с приднестровскими номерами

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200115/28869882/kak-peresekat-modavsko-ukrainskuyu-granitsu-avto-s-pridnestrovskimi-nomerami.html

В Бюро по реинтеграции объяснили причины приостановки действия исключительного порядка пересечения молдавско-украинской границы автомобилями с приднестровскими номерами, отметив, что эти меры носят временный характер.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Официальный Кишинев 10 января в тестовом режиме приостановил действие исключительного порядка пересечения молдавско-украинской границы автомобилями с приднестровскими номерами.

"Десятого января в тестовом режиме приостановлено действие исключительного порядка пересечения границы, в рамках которого автомобилям, зарегистрированным структурами Приднестровья, позволялось пересекать государственную молдавско-украинскую границу", - отметили в пресс-службе Бюро по реинтеграции.

Пункт пропуска Паланка. Архивное фото
© Photo : UNDP
На молдавско-украинской границе заработал новый пункт пропуска
Как пояснили в структуре, такие меры проводятся, чтобы оценить эффективность функционирования пунктов регистрации транспортных средств в городах Тирасполь и Рыбница и поставить на учет Агентства государственных услуг автомобили из Приднестровья.

Кроме того, добавили в ведомстве, тестовый режим нужен и для информирования граждан о необходимости должной регистрации принадлежащих им транспортных средств и получения "нейтральных" номерных знаков, а также свидетельств о регистрации и водительских удостоверений установленного образца.

"Решение о сроках указанного тестового режима и о целесообразности продления исключительного порядка пересечения границы будет приниматься на основе информации, поступающей от Пограничной полиции. Жители Приднестровья будут проинформированы о принятых в этой связи решениях", - добавили в Бюро по реинтеграции.

Как сообщил вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя на заседании правительства в среду, заседание комиссии по реинтеграции состоится в начале марта 2020 года.

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