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Кабина пилотов.

Квалификация персонала: приоритет гражданской авиации Молдовы

© Sputnik / Илья Тимин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200115/28870400/organ-grazhdanskoy-aviatsii-moldovy-i-evropeyskiy-aviainstitut-planiruyut-sotrudnichestvo.html

Для подготовки кадров в соответствии с международными стандартами будет привлечена помощь зарубежных партнеров.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Орган гражданской авиации Республики Молдова (ОГА) и Европейский институт авиации при Авиационной ассоциации Румынии подписали меморандум о сотрудничестве в области обучения авиационного персонала. 

Премьер в аэропорту Маркулештах.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Партнерство направлено на повышение надежности и безопасности гражданской авиации согласно европейским и международным стандартам, продвижение качества услуг и устойчивости в области пассажирских и грузовых перевозок. 

Стороны договорились об организации тренингов для экспертов ОГА, персонала, обслуживающего навигационное оборудование, контролеров воздушного движения, инженеров, техников и операторов аэропорта. Курсы будут проводиться как в Республике Молдова, так и с выездом в Румынию.

"Подписание этого меморандума является первым шагом к более тесному сотрудничеству между двумя учреждениями", - сказано в сообщении.

По случаю подписания соглашения директор Органа гражданской авиации Еуджен Коштей подтвердил, что подготовка и повышение квалификации авиационного персонала является неизменным приоритетом для отрасли гражданской авиации Республики Молдова.

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