Квалификация персонала: приоритет гражданской авиации Молдовы

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Орган гражданской авиации Республики Молдова (ОГА) и Европейский институт авиации при Авиационной ассоциации Румынии подписали меморандум о сотрудничестве в области обучения авиационного персонала.
Стороны договорились об организации тренингов для экспертов ОГА, персонала, обслуживающего навигационное оборудование, контролеров воздушного движения, инженеров, техников и операторов аэропорта. Курсы будут проводиться как в Республике Молдова, так и с выездом в Румынию.
"Подписание этого меморандума является первым шагом к более тесному сотрудничеству между двумя учреждениями", - сказано в сообщении.
По случаю подписания соглашения директор Органа гражданской авиации Еуджен Коштей подтвердил, что подготовка и повышение квалификации авиационного персонала является неизменным приоритетом для отрасли гражданской авиации Республики Молдова.
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