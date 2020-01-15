Квалификация персонала: приоритет гражданской авиации Молдовы

Для подготовки кадров в соответствии с международными стандартами будет привлечена помощь зарубежных партнеров.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Орган гражданской авиации Республики Молдова (ОГА) и Европейский институт авиации при Авиационной ассоциации Румынии подписали меморандум о сотрудничестве в области обучения авиационного персонала.

Партнерство направлено на повышение надежности и безопасности гражданской авиации согласно европейским и международным стандартам, продвижение качества услуг и устойчивости в области пассажирских и грузовых перевозок.

Стороны договорились об организации тренингов для экспертов ОГА, персонала, обслуживающего навигационное оборудование, контролеров воздушного движения, инженеров, техников и операторов аэропорта. Курсы будут проводиться как в Республике Молдова, так и с выездом в Румынию.

"Подписание этого меморандума является первым шагом к более тесному сотрудничеству между двумя учреждениями", - сказано в сообщении.

По случаю подписания соглашения директор Органа гражданской авиации Еуджен Коштей подтвердил, что подготовка и повышение квалификации авиационного персонала является неизменным приоритетом для отрасли гражданской авиации Республики Молдова.

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