После пожара в кишиневском гараже в столице сносят незаконные строения

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Сотрудники муниципальных служб демонтировали гараж под окнами многоэтажки по улице Парис, 38.
Напомним, что это строение, в котором хранились газовые баллоны, было объято пламенем во вторник. По счастливой случайности никто не пострадал.
Решение о демонтаже всех заброшенных сооружений, не имеющих владельцев, было принято на состоявшемся заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям претуры.
На этом основании снесена также пристройка по улице Каля Ешилор, 61.
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