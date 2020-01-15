После пожара в кишиневском гараже в столице сносят незаконные строения

Как сообщает претура сектора Буюканы, к таким мерам решено было прибегнуть после инцидента, произошедшего в ночь на 14 января во дворе многоквартирного дома.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Сотрудники муниципальных служб демонтировали гараж под окнами многоэтажки по улице Парис, 38.

Напомним, что это строение, в котором хранились газовые баллоны, было объято пламенем во вторник. По счастливой случайности никто не пострадал.

Решение о демонтаже всех заброшенных сооружений, не имеющих владельцев, было принято на состоявшемся заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям претуры.

На этом основании снесена также пристройка по улице Каля Ешилор, 61.

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