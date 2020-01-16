Трое заключенных порадовали 105 госпитализированных детей

В период зимних праздников у заключенных одного из молдавских пенитенциаров стало доброй традицией дарить улыбку тем, кто в этом особенно нуждается.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Заключенные пенитенциарного учреждения №.15 города Крикова устроили особый праздник для 105 детей, госпитализированных в Республиканскую детскую клиническую больницу имени Эмилиана Коцаги.

Трое осужденных, наряженных в яркие костюмы, предоставленные муниципальным кукольным театром "Гугуцэ" подготовили интерактивную праздничную программу и преподнесли подарки с пожеланиями здоровья, радости и исполнения желаний рядом со самыми близкими. Дети приготовили гостям стихи, колядки и красивые пожелания.

Инициатива необычного праздника принадлежит осужденным, работающим во время заключения.

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