На озере Гидигич водолазы вытащили рыбака из-подо льда

По предварительным данным, 57-летний мужчина отправился на рыбалку и передвигался по озеру, несмотря на то, что толщина льда была не более 2 сантиметров.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям спасли рыбака, который рисковал умереть, провалившись под тонкий лед озера Гидигич в муниципии Кишинев.

Звонок в службу "112" был получен в 12.53 после того, как несколько человек услышали отчаянные крики о помощи рухнувшего под лед. Команда дайверов ГИЧС оперативно добралась до места и вытащила мужчину. Спасательная операция была завершена в 13.09, пострадавшему оказали квалифицированную помощь. На данный момент жизнь мужчины находится вне опасности.

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