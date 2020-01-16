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Спасатели показали, как спасти тех, кто провалился под лед

На озере Гидигич водолазы вытащили рыбака из-подо льда

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200116/28871723/na-ozere-gidigich-vodolazy-spasli-rybaka-ot-utopleniya-.html

По предварительным данным, 57-летний мужчина отправился на рыбалку и передвигался по озеру, несмотря на то, что толщина льда была не более 2 сантиметров.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям спасли рыбака, который рисковал умереть, провалившись под тонкий лед озера Гидигич в муниципии Кишинев.

Звонок в службу "112" был получен в 12.53 после того, как несколько человек услышали отчаянные крики о помощи рухнувшего под лед. Команда дайверов ГИЧС оперативно добралась до места и вытащила мужчину. Спасательная операция была завершена в 13.09, пострадавшему оказали квалифицированную помощь. На данный момент жизнь мужчины находится вне опасности. 

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