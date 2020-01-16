Желтый уровень опасности из-за загрязнения воздуха объявлен в Бельцах

В северной столице Молдовы, городе Бельцы, 16 января воздух будет крайне загрязнен, причина - повышенная концентрация в воздухе двуокиси азота.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. С самого утра четверга в городе Бельцы и его окрестностях воздух будет сильно загрязнен. Причина тому - повышенная концентрация двуокиси азота в атмосфере.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" в связи с загрязнением воздуха в Бельцах - (второй по количеству жителей город в республике). Предупреждение молдавских метеорологов будет действовать до полуночи с 16 на 17 января.

Согласно данным Агентства окружающей среды в муниципии Бельцы 14 января отмечался повышенный уровень загрязнения воздуха двуокисью азота. Максимально разовые концентрации превышали санитарную норму в 1,2-2,4 раза. Среднесуточная норма была превышена в 2,3 раза.

Вдыхание двуокиси азота может привести к ослаблению болевой чувствительности. В малых количествах это химическое соединение провоцируют появление спазмов в горле.

Оксид азота NO и диоксид азота N2O в атмосфере встречаются вместе, поэтому чаще всего оценивают их совместное воздействие на организм человека.

Автомобили губят здоровье людей

При сгорании топлива в автомобилях и в тепловых электростанциях примерно 90% оксидов азота образуется в форме монооксида азота. Оставшиеся 10% приходятся на диоксид азота. Однако в ходе химических реакций значительная часть NO превращается в N2O - гораздо более опасное соединение.

Некоторые случаи смерти могут иметь отношение к более чем одному фактору риска одновременно. Например, как курение, так и загрязнение атмосферного воздуха влияют на заболевание раком легких. Некоторые случаи смерти от рака легких можно было предотвратить путем улучшения качества атмосферного воздуха, или за счет сокращения курения табака.

Выхлопы автомобильного транспорта, а также выбросы предприятий, сжигающих уголь, насыщают воздух крошечными частицами загрязнений, способных вызывать повышение свёртываемости крови и образование тромбов в кровеносной системе человека. Загрязнённый воздух приводит также повышению давления. Это вызвано тем, что загрязнение атмосферы приводит к изменению той части нервной системы, которая контролирует уровень кровяного давления. Из-за загрязнения воздуха в крупных городах происходит примерно пять процентов случаев госпитализации.

Ситуация в столице

В Кишиневе около 500 тысяч единиц транспорта. Еще дополнительно приезжают на своих авто люди из других районов республики.

В столице предпринимаются попытки исправить ситуацию с большим количеством легковых машин — регулярно проходят мероприятия по продвижению экологического вида транспорта — велосипедов и роликов.

Однако, если раньше велосипедисты были участниками дорожного движения, то непонятно почему, без консультации, без предложений специалистов — их перевели на тротуары.

Соответственно под угрозу наезда попадают пешеходы. А на этих дорожках для велосипедистов паркуются машины. Официально в городе продвигается экологический транспорт, но у него нет надлежащих условий в молдавской столице, поскольку складывается впечатление, что дорожки для велосипедистов (там, где они есть) наносили в виде разметки на тротуары не без доли едкой иронии над владельцами двухколесных "стальных коней".

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