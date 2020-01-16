Как жителям Молдовы избавиться от лишнего веса после праздников - советы

После обильных застолий на новогодние праздники так важно прийти в форму - профессиональный тренер посоветовал, как это сделать в сжатые сроки.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Холодец, майонезные салаты, плацинды и голубцы, торты и конфеты, которые на протяжении более, чем недели за столами с семьей вкушали жители Молдовы, не прошли бесследно. Лишние несколько килограммов многие все же, что называется, нагуляли.

После зимних праздников многие в стремлении к красоте и стройности записываются в спортивные залы в надежде сбросить все "наеденное".

Однако подходить с рвением к тренировкам с непривычки не рекомендуется. О том, как правильно заниматься спортом в тренажерных залах, рассказал профессиональный тренер Роман Билецкий.

Первое, с чего нужно начать, записавшись в спортзал, - это посетить фитнес-врача. Многие новички игнорируют эту необходимость и совершенно напрасно, считает тренер.

"Врач изучит вашу историю и, если заподозрит что-то неладное, то направит на обследование. Если болит бедро, а вы не знаете, что это артроз, он направит к специалисту, и, исходя из этого, корректируется тренировка. Если есть гипертония или еще какие-то отклонения, об этом также обязательно надо знать", - отметил специалист. © Sputnik / Miroslav Rotari Стало известно, как завтракать людям с диабетом и лишним весом

Начинать нужно с кардиотренировок, советует фитнес-инструктор, которые в зависимости от степени запущенности тела должны длиться от двух недель до месяца. После этого можно переходить на тренажеры, которые Билецкий считает обязательными.

"Некоторые женщины боятся силовых тренировок, думая, что станут, как Шварценеггер. Это распространенное заблуждение. Чтобы накачать огромные мышцы надо много тестостерона в крови, поэтому, если у вас все в порядке с гормонами, вы этого не сможете сделать. Для того, чтобы росли мышцы, нужен профицит калорий, то есть нужно кушать больше, чем вы тратите. А на жиросжигающей диете вы должны кушать меньше, чем тратите. Поэтому ни о каком бешеном росте мышц не может быть и речи", - добавил он.

Знакомиться с тренажерами необходимо под руководством фитнес-инструктора. Самодеятельность в тренажерном зале до добра не доведет.

Важно, чтобы вас осмотрел не только фитнес-врач, но и фитнес-специалист, который увидит эти гипертонусы и, исходя из этого, продумает тренировочную программу. Он поймет, какие мышцы надо тянуть, а какие мышцы надо качать, утверждает эксперт.

Самое главное - правильное питание, без отказа от вредных привычек в еде хорошего результата добиться невозможно, утверждает специалист, и развенчивает иллюзии о голодной диете.

Правильное питание, в понимании некоторых, - это жесткие, строгие диеты, но нет такого. На правильно подобранной диете вы прекрасно себя чувствуете, вы не голодный, и даже если и есть позывы к сладкому, они легко купируются. Важно знать, как, - подытожил специалист.

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