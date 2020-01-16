Утро туманное - как молдавским автолюбителям не попасть в ДТП

Второе утро подряд трассы республики окутаны туманом, а видимость - очень плохая. Корреспондент Sputnik выяснял, как водителям обезопасить себя на дороге, когда впереди - сплошной "молоко".

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Погодные условия создают неудобства для автолюбителей, ведь видимость на дороге ограничена, просматривается горизонт лишь в 150-200 метров, а дальше, как говорят опытные шоферы, - "молоко".

При въезде в туманное облако обязательно нужно снизить скорость, включить противотуманные фары, они позволят сделать машину заметнее для участников движения, и дворники. Помните о том, что после преодоления тумана нужно как можно быстрее выключить "противотуманки", чтобы не ослеплять водителей.

Ни в коем случае водители не должны отвлекаться во время движения, необходимо быть в это время предельно собранными и внимательными. Движение в туман требует от водителя повышенного внимания, любое отвлечение от ситуации на дороге заранее следует исключить.

Также, как только вы оказались на дороге с плохой видимостью из-за внезапно возникшего тумана, то обязательно не забудьте включить щетки стеклоочистителей, так вы сможете избавиться от появления микроскопических капель воды на лобовом стекле, которые искажают вам видимость через стекло, а значит препятствуют обзорности дороги.

Если видимость на дороге становится ограниченной, то вам необходимо двигаться на машине медленнее и держать большую чем ранее дистанцию до впереди идущих машин, чтобы в случае возникновения опасности на дороге иметь возможность резко затормозить.

И еще, что очень важно, во время тумана по возможности старайтесь не совершать обгонов впереди идущих автотранспортных средств.

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