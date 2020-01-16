Вниманию молдавских водителей: патрульные выходят на спецрейд - кого накажут

В республике увеличивается число ДТП, в том числе с участием пешеходов - сотрудники Патрульной полиции намерены предпринять профилактические меры для снижения аварий, жертвами которых становятся в стране десятки людей.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Настораживающие цифры статистики фатальных дорожно-транспортных происшествий, которые случились на рассах республики в прошлом году. В 2019-м жертвами дорожных инцидентов стали 106 человек, которые погибли на месте. Тяжелые травмы и ранения получили еще порядка 900 граждан страны.

В связи с участившимися ДТП Национальный инспекторат патрулирования (НИП) запустил кампанию по предотвращению аварийных ситуаций на дорогах, особенно тех, где жертвами могут стать ни в чем не повинные люди.

В НИП заявляют, что не потерпят нарушений закона и предпримут все необходимые меры для того, чтобы призвать к дисциплинированному вождению всех, без исключения, водителей республики.

Патрульные полицейские организуют рейды для того, чтобы выявить лихачей и наказать их опасные выходки на дорогах страны. Санкционированы будут также те водители, которые не пропускают пешеходов на переходах, где установлены соответствующие дорожные знаки.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK