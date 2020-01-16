В одном из пригородов Кишинева жителей будет мучить жажда - подробности

В пригородном столичном поселке Бубуечь в четверг будет осуществлено отключение воды в связи с проводимыми профилактическими работами.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. На предприятии Apă-Canal Chișinău предупредили жителей пригородного поселка Бубуечь о плановых работах, проводимых в водопроводной системе, в связи с чем до 17:00 часов по большинству улиц будет приостановлена подача воды.

Воды не будет по улицам: Пьетрарилор, Лемнарилор, Зидарелор, Святого Николая, Думбравей, А. Донича, Святого Андрея, Григория Виеру, Индепенденцей.

За дополнительной информацией все жители пригородного поселка могут обратиться в центральную диспетчерскую службу предприятия Apă-Canal Chișinău по номерам телефонов: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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