В одном из пригородов Кишинева жителей будет мучить жажда - подробности

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. На предприятии Apă-Canal Chișinău предупредили жителей пригородного поселка Бубуечь о плановых работах, проводимых в водопроводной системе, в связи с чем до 17:00 часов по большинству улиц будет приостановлена подача воды.
Воды не будет по улицам: Пьетрарилор, Лемнарилор, Зидарелор, Святого Николая, Думбравей, А. Донича, Святого Андрея, Григория Виеру, Индепенденцей.
За дополнительной информацией все жители пригородного поселка могут обратиться в центральную диспетчерскую службу предприятия Apă-Canal Chișinău по номерам телефонов: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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