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Кран в ванной комнате во время сезонного отключения воды, архивное фото.

В одном из пригородов Кишинева жителей будет мучить жажда - подробности

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200116/28873416/v-odnom-iz-prigorodov-kishineva-zhiteley-budet-muchit-zhazhda-podrobnosti.html

В пригородном столичном поселке Бубуечь в четверг будет осуществлено отключение воды в связи с проводимыми профилактическими работами.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. На предприятии Apă-Canal Chișinău предупредили жителей пригородного поселка Бубуечь о плановых работах, проводимых в водопроводной системе, в связи с чем  до 17:00 часов по большинству улиц будет приостановлена подача воды. 

Воды не будет по улицам: Пьетрарилор, Лемнарилор, Зидарелор, Святого Николая, Думбравей, А. Донича, Святого Андрея, Григория Виеру, Индепенденцей. 

За дополнительной информацией все жители пригородного поселка могут обратиться в центральную диспетчерскую службу предприятия Apă-Canal Chișinău по номерам телефонов: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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Теги:
отключение воды, пригород, Бубуечь, Кишинев


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