Минорный день: в четверг Молдова прощается со Штефаном Петраке

Сегодня в Молдове провожают в последний путь человека-легенду - прославленного артиста Штефана Петраке, на песнях которого выросло не одно поколение граждан нашей страны.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Сегодня в республике Лира и Муза молчат - страна прощается с одним из самых видных деятелей культуры, бывшим солистом прославленного ансамбля "Норок", солистом вокально-инструментальных ансамблей "Оризонт" и "Контемпоранул", художественным руководителем группы "Плай" Штефаном Петраке.

В четверг с 09:00 до 09:45 часов в храме "Святой Теодоры из Сихлы" проходит божественная литургия и отпевание. В 10:00 часов похоронный кортеж отправится в Национальный дворец имени Николая Сулака, где родственники, друзья, деятели культуры и все, кто был знаком со Штефаном Петраке и желают отдают ему дань памяти, смогут попрощаться с маэстро.

Траурная церемония и прощальное шествие пройдут с 12:00 до 13:00 часов, после чего артист будет похоронен на центральном Армянском кладбище в Кишиневе.

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