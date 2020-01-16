13:48 16 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.07
  • UAH0.73
Поиск
Interpretul Ștefan Petrache s-a stins din viață

Минорный день: в четверг Молдова прощается со Штефаном Петраке

© Photo : Facebook / Stefan Petrache
Общество
Получить короткую ссылку
30220
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2884/61/28846169.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200116/28873621/minornyy-den-dlya-moldovy-v-chetverg-prokhodit-proschanie-so-shtefanom-petrake.html

Сегодня в Молдове провожают в последний путь человека-легенду - прославленного артиста Штефана Петраке, на песнях которого выросло не одно поколение граждан нашей страны.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Сегодня в республике Лира и Муза молчат - страна прощается с одним из самых видных деятелей культуры, бывшим солистом прославленного ансамбля "Норок", солистом вокально-инструментальных ансамблей "Оризонт" и "Контемпоранул", художественным руководителем группы "Плай" Штефаном Петраке.

В четверг с 09:00 до 09:45 часов в храме "Святой Теодоры из Сихлы" проходит божественная литургия и отпевание. В 10:00 часов похоронный кортеж отправится в Национальный дворец имени Николая Сулака, где родственники, друзья, деятели культуры и все, кто был знаком со Штефаном Петраке и желают отдают ему дань памяти, смогут попрощаться с маэстро.

Траурная церемония и прощальное шествие пройдут с 12:00 до 13:00 часов, после чего артист будет похоронен на центральном Армянском кладбище в Кишиневе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Горчаг: Штефан Петраке был целой эпохой в молдавской культуре
Умер знаменитый молдавский певец Штефан Петраке
Власти: смерть Петраке - невосполнимая потеря для национальной культуры
Теги:
гражданская панихида, прощание, Штефан Петраке


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Искусство подводной съемки: победители конкурса 2019 Ocean Art Underwater
Какие профессии выбирают молдавские абитуриенты в России
Какие профессии выбирают молдавские абитуриенты в России
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться