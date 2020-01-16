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Календарь, архивное фото.

Этот год может стать роковым для жителей Молдовы: вся причина - в цифрах

© CC0 / Pixabay / tigerlily713
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200116/28878020/etot-god-mozhet-stat-dlya-zhiteley-moldovy-rokovym-vsya-prichina-v-tsifrakh.html

Текущий 2020 год может принести массу неприятных сюрпризов тем, кто второпях подписывает официальные документы, мошенники могут с легкостью воспользоваться беспечностью тех, кто невнимательно вчитывается в текст, под которым ставит свои инициалы.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Юристы рекомендуют всем - внимательно читать документ, который подписывает человек, что называется, "от корки до корки", уделяя внимание всему, даже незначительным, нюансам его содержания. 

Невнимательность и спешка зачастую играют злые шутки с теми, кто без особых раздумий подписывает документы, носящие юридическую силу, будь то дарственные на недвижимость или иные бумаги.

В текущем году у многих граждан может быть еще один повод для беспокойства. Все дело в том, что 2020-й является единственным в нынешнем столетии, когда первые и последние цифры века и года совпадают. Что это значит, спросят многие. А дьявол, как известно, кроется в деталях.
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Так вот, ставя дату под документом, следует год прописывать целиком, не сокращая его до цифры "20". Это необходимо делать потому, что под эту саму двадцатку легко дописать похожими чернилами любое другое двухзначное число. Таким образом, получится, кто контракт или иной документ может действовать и до 2021, и до 2025 года. Мошенники и вовсе могут воспользоваться ситуацией и оформить какую-либо договоренность документально задним числом, приписав к цифре "20" значение "18" или "19". Так, дата под документом будет значиться 2018 или 2019 годом. 

Внимательность станет главным оружием тех граждан нашей страны, которые осведомлены с нумерологическими хитросплетениями нового года, а он еще и високосный.

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Теги:
подписи, контракты, внимание, юристы, цифры


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