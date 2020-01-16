Глава МВД назвал одну особенность преступлений, которые потрясли Молдову

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Начало 2020-го в Молдове оказалось богатым на преступления, в частности, на особо тяжкие. Министр внутренних дел страны Павел Войку обозначил в интервью радиостудии Sputnik Молдова причины роста подобных инцидентов, а также поделился тем, как власти намерены предотвращать преступления.
"Если говорить о статистике, то за первые 15 дней 2020 года произошло много преступлений, в том числе особо тяжких. Понятно, что мы стремимся сократить до нуля число таких преступлений. Но в решение данной проблемы должно вмешаться и общество", - сказал Войку.
По его словам, за 2019 год в целом наблюдался спад криминальной статистики, однако несколько увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений – на 8 убийств и на 61 изнасилований.
Глава МВД предположил, что, в том числе, и потоки негативной информации и сцены насилия, которые регулярно показывают по телевизору, влияют на психическое состояние людей, склонных к агрессии.
Он обратил внимание, что довольно внушительная часть из подобных преступлений происходит из-за отсутствия у фигурантов места работы, что приводит к употреблению спиртного.
Министр отметил, что "80 если не 90% тяжких преступлений были совершены на фоне алкогольного опьянения".
"В результате употребления спиртного возникает какой-то конфликт, слово за слово, а потом происходит преступление", - сказал Войку, добавив, что сотрудники правоохранительных органов не предпринимают достаточно мер для предотвращения таких инцидентов.
Как считает министр, в этом случае полицейским необходимо больше взаимодействовать с людьми. Здесь важна работа участковых полицейских на местах.
Выдача разрешений на хранение оружия
"В том числе, он проходит проверку Службой информации и безопасности – не был ли он в конфликте с законом, дается заключение врачей и даже проводятся беседы с соседями этого человека, чтобы получить на него характеристику. Думаю, что мы выступим с предложениями по ужесточению условий выдачи разрешений на хранение оружия", - сказал Войку.
Тройное убийство в Бельцах
За один вечер – трое убитых. Произошедшее в Бельцах (второй по численности населения город в Молдове) шокировало молднет. Подозреваемый в убийстве – 21-летний молодой человек из приднестровского региона. В Бельцах она работал на шиномонтажной станции. Его жертвами стали двое мужчин в возрасте 44 лет и одна 35-летняя женщина. Причем познакомился он с этими людьми совсем недавно.
"Вместе они распивали алкоголь… Между преступником и хозяином дома возникли разногласия, после чего тот нанес ему несколько ударов, которые оказались фатальными. Чтобы скрыть преступление, он с жестокостью расправился и с остальными двумя людьми", - сказал Войку.
Затем, чтобы "замести" следы, злоумышленник поджег несколько вещей в доме и скрылся с места преступления.
Главный подозреваемый в жестоком преступлении задержан и дает признательные показания. Он рискует получить от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.
Карабинер подозревается в убийстве
Глава в подробностях рассказал об еще одном резонансном случае, который произошел 13 января в селе Елизавета, которое входит в состав муниципия Бельцы. Там сотрудник Генерального инспектората карабинеров МВД Молдовы застрелил 23-летнего молодого человека.
"Человек, который служил в рядах карабинеров, находясь дома вместе со своей сестрой и женой, получил звонок от племянника, что его бьют. Тогда был праздник Святого Василия. Встретились две группы колядующих, между ними возникли разногласия. Началась драка, некоторые из них обратились за медпомощью после этого", - сказал Войку.
По его словам, у карабинера на законных основаниях хранилось оружие модели "Байкал". "Он взял пистолет и отправился туда. Как мне доложили: там было много людей, не было понятно, что происходит, и карабинер, не знаю, что на него нашло, вытащил оружие и произвел выстрел", - добавил министр.
Он подчеркнул, что правоохранительные органы отрабатывают все версии произошедшего. "Конечно, карабинер виноват. Лично будут следить за этим делом, которым занимается прокуратура", - отметил Войку.
Глава МВД добавил, что прокуратуре будет предоставлена вся необходимая информация. "Думаю, что такие люди должны отправляться в тюрьму вне зависимости от звания, и в какой госструктуре работают. Мы не должны толерантно относится к таким необдуманным действиям одного из работников, карабинера, который сделал такой шаг", - подчеркнул Войку.
На вопрос о том, могут ли такие лица находиться в структурах МВД после совершения подобных преступлений, министр отметил, по данному случаю инициировано внутреннее расследование.
"В качестве министра, считаю, что ответственность лежит и на руководстве этого карабинера. Потому что любой руководитель должен понимать, что он несет ответственность – он должен знать своих подчиненных, проводить с ними воспитательные беседы, знать, насколько импульсивен тот или иной сотрудник, как он может повести себя в той или иной ситуации, владеет ли он оружием", - сказал Войку.
По его словам, по итогам расследования будут приняты меры, которые, возможно, коснутся и руководителей.
Также Войку обратил внимание на тот факт, что проверяется и информация о том, что карабинер в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
Стрельба и заложники в Криулянах
В селе Старые Малаешты Криулянского района 62-летний мужчина в результате пьяной ссоры ранил двоих собутыльников и взял одного из них в заложники. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больнице.
"Гражданин владел оружием модели "Байкал". Вместе со своими приятелями он распивал спиртное, после чего между ними возник конфликт. Агрессор вытащил пистолет из сейфа и произвел три выстрела в сторону одного из мужчин, попав в живот и ногу. После чего выстрелил в сторону второго", - сказал Войку.
По его словам, одному из пострадавших удалось бежать, а другой остался в доме – стрелок удерживал его в качестве заложника.
"Также агрессор стрелял по жене мужчины, которого удерживал в заложниках, ранив ее в ногу. Стрелок забаррикадировался, не реагировал на требования полиции и произвел в сторону сотрудников правоохранительных органов несколько выстрелов. Поэтому мы обратились к коллегам из спецназа Fulger для спасения заложника и задержания агрессора. Операция прошла успешно", - сказал министр.
В ходе обыска нашли и другие боеприпасы, которые хранились незаконно - гранату F-1, патроны и так далее. Раненные находятся в больнице. Их состояние далеко от хорошего.
"Возбуждено уголовное дело по статье "попытка умышленного убийства" в отношении трех человек. Мужчине грозит от 15-20 лет тюрьмы, а если ситуация ухудшится (состояние здоровья пострадавших), то пожизненный срок", - добавил министр.
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