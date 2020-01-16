Глава МВД назвал одну особенность преступлений, которые потрясли Молдову

Министр внутренних дел раскрыл подробности самых громких преступлений 2020 года, а также рассказал о том, что руководимое им ведомство намерено предложить ужесточить условия выдачи разрешений на хранение оружия.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Начало 2020-го в Молдове оказалось богатым на преступления, в частности, на особо тяжкие. Министр внутренних дел страны Павел Войку обозначил в интервью радиостудии Sputnik Молдова причины роста подобных инцидентов, а также поделился тем, как власти намерены предотвращать преступления.

"Если говорить о статистике, то за первые 15 дней 2020 года произошло много преступлений, в том числе особо тяжких. Понятно, что мы стремимся сократить до нуля число таких преступлений. Но в решение данной проблемы должно вмешаться и общество", - сказал Войку.

По его словам, за 2019 год в целом наблюдался спад криминальной статистики, однако несколько увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений – на 8 убийств и на 61 изнасилований.

Глава МВД предположил, что, в том числе, и потоки негативной информации и сцены насилия, которые регулярно показывают по телевизору, влияют на психическое состояние людей, склонных к агрессии.

Он обратил внимание, что довольно внушительная часть из подобных преступлений происходит из-за отсутствия у фигурантов места работы, что приводит к употреблению спиртного.

Министр отметил, что "80 если не 90% тяжких преступлений были совершены на фоне алкогольного опьянения".

"В результате употребления спиртного возникает какой-то конфликт, слово за слово, а потом происходит преступление", - сказал Войку, добавив, что сотрудники правоохранительных органов не предпринимают достаточно мер для предотвращения таких инцидентов.

Как считает министр, в этом случае полицейским необходимо больше взаимодействовать с людьми. Здесь важна работа участковых полицейских на местах.

Выдача разрешений на хранение оружия

Отдельно гость студии остановился на процедуре выдачи авторизаций на хранение оружия дома. Как отметил чиновник, до получения такого разрешения человек проходит несколько этапов проверки.

"В том числе, он проходит проверку Службой информации и безопасности – не был ли он в конфликте с законом, дается заключение врачей и даже проводятся беседы с соседями этого человека, чтобы получить на него характеристику. Думаю, что мы выступим с предложениями по ужесточению условий выдачи разрешений на хранение оружия", - сказал Войку.

Тройное убийство в Бельцах

За один вечер – трое убитых. Произошедшее в Бельцах (второй по численности населения город в Молдове) шокировало молднет. Подозреваемый в убийстве – 21-летний молодой человек из приднестровского региона. В Бельцах она работал на шиномонтажной станции. Его жертвами стали двое мужчин в возрасте 44 лет и одна 35-летняя женщина. Причем познакомился он с этими людьми совсем недавно.

"Вместе они распивали алкоголь… Между преступником и хозяином дома возникли разногласия, после чего тот нанес ему несколько ударов, которые оказались фатальными. Чтобы скрыть преступление, он с жестокостью расправился и с остальными двумя людьми", - сказал Войку.

Затем, чтобы "замести" следы, злоумышленник поджег несколько вещей в доме и скрылся с места преступления.

Главный подозреваемый в жестоком преступлении задержан и дает признательные показания. Он рискует получить от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.

Карабинер подозревается в убийстве

Глава в подробностях рассказал об еще одном резонансном случае, который произошел 13 января в селе Елизавета, которое входит в состав муниципия Бельцы. Там сотрудник Генерального инспектората карабинеров МВД Молдовы застрелил 23-летнего молодого человека.

"Человек, который служил в рядах карабинеров, находясь дома вместе со своей сестрой и женой, получил звонок от племянника, что его бьют. Тогда был праздник Святого Василия. Встретились две группы колядующих, между ними возникли разногласия. Началась драка, некоторые из них обратились за медпомощью после этого", - сказал Войку.

По его словам, у карабинера на законных основаниях хранилось оружие модели "Байкал". "Он взял пистолет и отправился туда. Как мне доложили: там было много людей, не было понятно, что происходит, и карабинер, не знаю, что на него нашло, вытащил оружие и произвел выстрел", - добавил министр.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы отрабатывают все версии произошедшего. "Конечно, карабинер виноват. Лично будут следить за этим делом, которым занимается прокуратура", - отметил Войку.

Глава МВД добавил, что прокуратуре будет предоставлена вся необходимая информация. "Думаю, что такие люди должны отправляться в тюрьму вне зависимости от звания, и в какой госструктуре работают. Мы не должны толерантно относится к таким необдуманным действиям одного из работников, карабинера, который сделал такой шаг", - подчеркнул Войку.

На вопрос о том, могут ли такие лица находиться в структурах МВД после совершения подобных преступлений, министр отметил, по данному случаю инициировано внутреннее расследование.

"В качестве министра, считаю, что ответственность лежит и на руководстве этого карабинера. Потому что любой руководитель должен понимать, что он несет ответственность – он должен знать своих подчиненных, проводить с ними воспитательные беседы, знать, насколько импульсивен тот или иной сотрудник, как он может повести себя в той или иной ситуации, владеет ли он оружием", - сказал Войку.

По его словам, по итогам расследования будут приняты меры, которые, возможно, коснутся и руководителей.

Также Войку обратил внимание на тот факт, что проверяется и информация о том, что карабинер в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стрельба и заложники в Криулянах

В селе Старые Малаешты Криулянского района 62-летний мужчина в результате пьяной ссоры ранил двоих собутыльников и взял одного из них в заложники. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больнице.

"Гражданин владел оружием модели "Байкал". Вместе со своими приятелями он распивал спиртное, после чего между ними возник конфликт. Агрессор вытащил пистолет из сейфа и произвел три выстрела в сторону одного из мужчин, попав в живот и ногу. После чего выстрелил в сторону второго", - сказал Войку.

По его словам, одному из пострадавших удалось бежать, а другой остался в доме – стрелок удерживал его в качестве заложника.

"Также агрессор стрелял по жене мужчины, которого удерживал в заложниках, ранив ее в ногу. Стрелок забаррикадировался, не реагировал на требования полиции и произвел в сторону сотрудников правоохранительных органов несколько выстрелов. Поэтому мы обратились к коллегам из спецназа Fulger для спасения заложника и задержания агрессора. Операция прошла успешно", - сказал министр.

В ходе обыска нашли и другие боеприпасы, которые хранились незаконно - гранату F-1, патроны и так далее. Раненные находятся в больнице. Их состояние далеко от хорошего.

"Возбуждено уголовное дело по статье "попытка умышленного убийства" в отношении трех человек. Мужчине грозит от 15-20 лет тюрьмы, а если ситуация ухудшится (состояние здоровья пострадавших), то пожизненный срок", - добавил министр.

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