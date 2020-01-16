Отношения между столицами Молдовы и России: что произойдет в ближайшие три года

Как пояснил мэр Кишинева, дополнительное соглашение о двустороннем сотрудничестве подразумевает реализацию в краткосрочной перспективе проектов и программ в целом ряде областей развития.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Соглашение о побратимстве между столицами Молдовы и России планируется обновить. Такой договоренности достигли глава кишиневской администрации Ион Чебан и министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин.

"В ходе беседы мы договорились об обновлении соглашения о побратимстве с российской столицей. Так, этот документ в скором времени будет обновлен и утвержден", - написал в соцсети Facebook Чебан, который находится с рабочим визитом в столице России.

По его словам, дополнительное соглашение о сотрудничестве подразумевает реализацию в течение следующих трех лет проектов и программ в целом ряде областей развития. Среди них - экспертизы и обмен опытом, поддержка в инфраструктурных проектах, транспорт, социальная сфера, образование и другое.

"Также мне сообщили, что в ближайшее время правительство Москвы преподнесет в дар Кишиневу десятки машин, оборудования и техники для очистки улиц от снега, а также для уборки города и другого", - отметил Чебан.

Столичный градоначальник поблагодарил российских партнеров за оказанную помощь и поддержку.

"На сегодняшний день Москва - один из лучших и в топе городов в сферах устойчивого развития, безопасности, инфраструктуры, туризма, электронного управления и так далее. У нас много работы. Мы будем сотрудничать со всеми для развития муниципия Кишинев", - заключил Чебан.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK