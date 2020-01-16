20:06 16 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.07
  • UAH0.73
Поиск
Световая иллюминация в Москве.

Отношения между столицами Молдовы и России: что произойдет в ближайшие три года

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
Получить короткую ссылку
22510
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2860/74/28607424.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200116/28878520/otnosheniya-mezhdu-moscow-chisinau-chto-proizoydet-v-blizhayshie-tri-goda.html

Как пояснил мэр Кишинева, дополнительное соглашение о двустороннем сотрудничестве подразумевает реализацию в краткосрочной перспективе проектов и программ в целом ряде областей развития.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Соглашение о побратимстве между столицами Молдовы и России планируется обновить. Такой договоренности достигли глава кишиневской администрации Ион Чебан и министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин.

"В ходе беседы мы договорились об обновлении соглашения о побратимстве с российской столицей. Так, этот документ в скором времени будет обновлен и утвержден", - написал в соцсети Facebook Чебан, который находится с рабочим визитом в столице России.

По его словам, дополнительное соглашение о сотрудничестве подразумевает реализацию в течение следующих трех лет проектов и программ в целом ряде областей развития. Среди них - экспертизы и обмен опытом, поддержка в инфраструктурных проектах, транспорт, социальная сфера, образование и другое.

"Также мне сообщили, что в ближайшее время правительство Москвы преподнесет в дар Кишиневу десятки машин, оборудования и техники для очистки улиц от снега, а также для уборки города и другого", - отметил Чебан.

Столичный градоначальник поблагодарил российских партнеров за оказанную помощь и поддержку.

"На сегодняшний день Москва - один из лучших и в топе городов в сферах устойчивого развития, безопасности, инфраструктуры, туризма, электронного управления и так далее. У нас много работы. Мы будем сотрудничать со всеми для развития муниципия Кишинев", - заключил Чебан.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Договоренности между Кишиневом и Москвой: что ждет молдавский бизнес в 2020-м


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Искусство подводной съемки: победители конкурса 2019 Ocean Art Underwater
Госдума одобрила Михаила Мишустина на пост премьера России
Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера России
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться