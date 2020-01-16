В Молдове будет создан музей истории евреев - совещание у премьера

Власти выступили за внедрение на территории республики проектов, способствующих развитию еврейской общины, в том числе рассмотрели возможность открытия в Кишиневе музея истории этого древнего народа.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Территория еврейского кладбища в Кишиневе будет приведена в порядок, а в самые сжатые сроки в молдавской столице может появиться музей истории евреев, веками проживающих в республике. Об этом шла речь на совещании главы кабинета министров Молдовы Иона Кику с вице-премьером, министром финансов Сергеем Пушкуца.

В ходе встречи глава Минфина уточнил, что в 2020 году в бюджете предусмотрено 1,4 миллиона леев на реабилитацию и содержание в надлежащем виде территории еврейского кладбища, расположенного в столичном секторе Буюканы.

Пушкуца напомнил премьер-министру, что средства на восстановление еврейского кладбища уже единожды выделяли в 2018 году, однако тогда они так и не были освоены.

Министр финансов отметил, что в конце минувшего года исторически-значимый объект был передан из распоряжения муниципального совета Кишинева на баланс министерства образования, культуры и исследований. Сейчас, по словам Пушкуца, именно это государственное ведомство является ответственным за создание в Кишиневе музея истории еврейского народа.

Экспозицию могут развернуть в одном из помещений, расположенных на пешеходной улице в столице. Премьер-министр попросил, чтобы этот вопрос был детально обсужден с представителями еврейских этнокультурных организаций республики, чтобы учесть все их пожелания и советы, создавая такой музей.

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