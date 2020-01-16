И у вас "запломбируют": Чебан обещает продолжать ремонт дорог до весны

Столичный примар утверждает, что предыдущее городское руководство проводило работы спустя рукава, из-за чего асфальт на улицах разрушался. Теперь, по его словам, муниципальные службы готовы по-настоящему всё исправить.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Кишиневский градоначальник Ион Чебан сообщил о том, что начиная со среды, 15 января, в Кишиневе начат активный ремонт дорог в секторах Центр, Ботаника и Буюканы. В четверг, 16 января, работы продолжились и на Рышкановке, Чеканах и Буюканах.

"Мы сделаем то, что обещали - нужно лишь немного терпения", - заверил Чебан.

Примар подчеркнул, что во избежание аварийных ситуаций ремонт будет вестись ежедневно при помощи холодного асфальтобетона.

"Такие дорожные работы будут проводиться вплоть до весны. Когда температура воздуха поднимется выше 10 градусов, мы начнем ремонт дорог с применением горячего асфальта", - заявил он.

Также, по словам Чебана, находящегося с рабочим визитом в столице Российской Федерации, в скором времени Кишинев получит от московского правительства десятки машин, оборудование и технику для очистки улиц от снега, а также для уборки города.

Ежедневно работы по "пломбированию" дорог осуществляют 50 рабочих на 12 единицах спецтехники.

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