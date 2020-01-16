Шоковая терапия: в Приднестровье нашли метод "излечения" нарушителей ПДД

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв – Sputnik. В Приднестровье впервые пройдет профилактическая операция "Шок". Кадры с мест дорожных трагедий сотрудники автоинспекции будут демонстрировать всем нарушителям ПДД. Правоохранители надеются, что хотя бы таким способом возможно будет донести до нерадивых водителей и пешеходов простую истину – не надо подвергать риску себя и других.

"Основная цель – достучаться до автолюбителей и пешеходов, показав им, чем оборачивается пренебрежение правилами дорожного движения", - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства региона.

Согласно данным Управления автоинспекции приднестровского МВД, значительное количество дорожно-транспортных происшествий случается по вине нетрезвых участников движения.

За прошедший год зарегистрировано 17 аварий, которые произошли из-за того, что водители сели за руль в алкогольном опьянении. Шесть человек погибли, 13 получили травмы различной степени тяжести. Четыре человека пострадали в ДТП, произошедших из-за пешеходов, находившихся в нетрезвом состоянии.

К наиболее распространенным причинам дорожных аварий также относят нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение требований дорожных знаков и нарушение правил маневрирования.

Профилактическая операция стартует 16 января в Дубоссарах.

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