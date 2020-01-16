22:47 16 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.07
  • UAH0.73
Поиск
ДТП.

Шоковая терапия: в Приднестровье нашли метод "излечения" нарушителей ПДД

© Photo : IP Călărași
Общество
Получить короткую ссылку
73 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2772/08/27720819.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200116/28881887/shokovaya-terapiya-v-pridnestrove-nashli-metod-izlecheniya-narushiteley-pdd.html

Такая профилактическая операция будет проводиться сотрудниками автоинспекции приднестровского региона впервые.

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв – Sputnik. В Приднестровье впервые пройдет профилактическая операция "Шок". Кадры с мест дорожных трагедий сотрудники автоинспекции будут демонстрировать всем нарушителям ПДД. Правоохранители надеются, что хотя бы таким способом возможно будет донести до нерадивых водителей и пешеходов простую истину – не надо подвергать риску себя и других.

"Основная цель – достучаться до автолюбителей и пешеходов, показав им, чем оборачивается пренебрежение правилами дорожного движения", - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства региона.

Согласно данным Управления автоинспекции приднестровского МВД, значительное количество дорожно-транспортных происшествий случается по вине нетрезвых участников движения.

Poliția, drum înzăpezit
© Photo : Facebook / Poliția Moldovei
Вниманию молдавских водителей: патрульные выходят на спецрейд - кого накажут

За прошедший год зарегистрировано 17 аварий, которые произошли из-за того, что водители сели за руль в алкогольном опьянении. Шесть человек погибли, 13 получили травмы различной степени тяжести. Четыре человека пострадали в ДТП, произошедших из-за пешеходов, находившихся в нетрезвом состоянии.

К наиболее распространенным причинам дорожных аварий также относят нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение требований дорожных знаков и нарушение правил маневрирования.

Профилактическая операция стартует 16 января в Дубоссарах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Автоинспекторы мзду не взяли: что грозит тому, кто ее пытался дать
Приднестровские правоохранители заговорили по-английски
Теги:
ПДД, нарушение ПДД, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Искусство подводной съемки: победители конкурса 2019 Ocean Art Underwater
Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева
Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться