Рыбница может стать городом сосен

Начало процессу положено, саженцы займут место старых деревьев или же станут украшением мест, до недавнего времени лишенных зелени.

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв – Sputnik. Специалисты Рыбницкого предприятия коммунального хозяйства и благоустройства высадили 100 молодых сосен на территории города.

"Так, 35 деревьев посажены на пустыре в районе жилого дома №51 по улице Вальченко. Еще 20 молодых сосен высажены в парковой зоне города, а 14 на путепроводе по улице Кирова", - рассказывают в местной администрации ареал посадки хвойных деревьев.

Восемь сосенок также посадили по улице Олега Кошевого, около 20 в "Роще памяти" в районе Молдавского металлургического завода, остальные на Мемориальном комплексе.

Как говорят специалисты Рыбницкого коммунального предприятия, высадки хвойных проходят в тех местах, где ранее прошла санитарная вырубка старых деревьев или пустырях, сообщают специалисты.

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