Рыбница может стать городом сосен

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв – Sputnik. Специалисты Рыбницкого предприятия коммунального хозяйства и благоустройства высадили 100 молодых сосен на территории города.
"Так, 35 деревьев посажены на пустыре в районе жилого дома №51 по улице Вальченко. Еще 20 молодых сосен высажены в парковой зоне города, а 14 на путепроводе по улице Кирова", - рассказывают в местной администрации ареал посадки хвойных деревьев.
Как говорят специалисты Рыбницкого коммунального предприятия, высадки хвойных проходят в тех местах, где ранее прошла санитарная вырубка старых деревьев или пустырях, сообщают специалисты.
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