Пострел поспел: задержан 16-летний подросток с большим криминальным опытом

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. В Кишиневе инспекторат полиции сектора Буюканы задержал 16-летнего парня, подозреваемого в серии краж. Молодой человек "отметился" также ограблениями автомобилей, магазинов и офисов.

Полицейские установили, что несовершеннолетний в течение января совершил не менее пяти краж на территории Буюкан. Он проник в магазин, а также взломал три автомобиля, из которых унес мобильные телефоны и кошельки.

В филиале одного из банков злоумышленник украл мобильный телефон модели Xiaomi Redmi 7 стоимостью 1 тысяча 850 леев.

Его действия были зафиксированы камерами наблюдения.

В итоге правоохранители установили, что несовершеннолетний совершил не менее 20 краж в столице.

Парень признал свою вину, а также заявил, что продавал украденное имущество по символической цене.

В отношении подозреваемого было возбуждено несколько уголовных дел за кражу, предусматривающих штраф в размере от 32 тысяч 500 леев до 67 тысяч 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

Столичная полиция рекомендует гражданам тщательно следить за своими личными вещами.

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