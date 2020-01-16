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Подозреваемый.

Пострел поспел: задержан 16-летний подросток с большим криминальным опытом

© Ruptly
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200116/28883984/postrel-pospel-zaderzhan-16-letniy-podrostok-s-bolshim-kriminalnym-opytom.html

Ранее несовершеннолетний преступник неоднократно подвергался уголовному преследованию за преступления против собственности.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. В Кишиневе инспекторат полиции сектора Буюканы задержал 16-летнего парня, подозреваемого в серии краж. Молодой человек "отметился" также ограблениями автомобилей, магазинов и офисов. 

Полицейские установили, что несовершеннолетний в течение января совершил не менее пяти краж на территории Буюкан. Он проник в магазин, а также взломал три автомобиля, из которых унес мобильные телефоны и кошельки.

В филиале одного из банков злоумышленник украл мобильный телефон модели Xiaomi Redmi 7 стоимостью 1 тысяча 850 леев.

Его действия были зафиксированы камерами наблюдения.

В итоге правоохранители установили, что несовершеннолетний совершил не менее 20 краж в столице.

Автомобильные воры
© Sputnik / Константин Чалабов
Брал все, что внутри: в Кишиневе полиция задержала дерзкого автомобильного вора
Парень признал свою вину, а также заявил, что продавал украденное имущество по символической цене.

В отношении подозреваемого было возбуждено несколько уголовных дел за кражу, предусматривающих штраф в размере от 32 тысяч 500 леев до 67 тысяч 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

Столичная полиция рекомендует гражданам тщательно следить за своими личными вещами.

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