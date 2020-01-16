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Здание администрации президента Молдовы

Кому больше всего доверяют жители Молдовы: персоналии и не только

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200116/28886227/komu-bolshe-vsego-doveryayut-zhiteli-moldova-personalii-i-ne-tolko.html

Рейтинг авторитета лидеров, партий и институтов: опрос показал, как жители страны относятся к политическому классу.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Самым высоким рейтингом доверия среди политиков пользуется президент Молдовы Игорь Додон. Так ответили 29,1% респондентов в рамках опроса Ассоциации социологов и демографов, результаты которого представили в четверг.

Резиденция президента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Названы молдавские политики с наивысшим рейтингом доверия

На втором месте – Майя Санду с примерно 17%. Третью строчку с 9% занял примар Кишинева Ион Чебан. В пятерку вошли лидер Демпартии Павел Филип и глава DA Андрей Нэстасе. Порядка 11% респондентов заявили, что не могут выделить ни одного из молдавских политиков.

А наибольшим доверием среди политических сил пользуется пропрезидентская Партия социалистов. Она удерживает лидерство с результатом в 46%. Следом расположилась партия PAS с 27% и Демпартия с 20%. В топ-5 попали платформа DA и "Наша партия".

Если говорить об институтах, то на первом месте расположилась церковь. Так ответили 66% опрошенных. На второй строке – президент страны с 52%. А на третьем – местная администрация с 45%. В пятерку попали пресса и армия.

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Выборы президента

Кандидат от Партии социалистов Республики Молдова победил бы на ближайших выборах президента страны. Согласно опросу, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье, то большинство опрошенных поддержали бы выдвиженца от Партии социалистов – 34,8%. Претендент от PAS набрал бы 20,2%, а от Демпартии – 6,1%. Кандидаты от остальных политформирований не набрали бы даже 5%.

Администрация президента Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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При этом 14% не смогли определиться с выбором, а 7% отказались отвечать на этот вопрос.

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Возможный расклад в парламенте

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в высший законодательный орган страны, то большинство опрошенных поддержали бы пропрезидентскую Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) — 32,1%. На втором месте расположилась бы партия PAS с 15,6%. На третьей строчке — Демократическая партия. За нее бы проголосовали 7,3% респондентов.

Здание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Остальные партии, согласно результатам социологического исследования, не преодолели бы шестипроцентный порог.

Еще 19,2% респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос, а порядка 8% опрошенных заявили, что не будут принимать участие в голосовании.

Опрос проходил с 2 по 13 января, в нем приняли участие 1189 человек из 83 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.

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