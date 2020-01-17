НАТО не надо: что думают жители Молдовы о вступлении страны в Альянс

Данные соцопроса, представленные Ассоциацией социологов и демографов, показали отношение жителей республики к вступлению в НАТО.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Большая часть жителей Молдовы, в случае проведения всенародного референдума, проголосовали бы против вступления республики в НАТО. Это подтверждают данные соцопроса, которые представили в четверг эксперты Ассоциации социологов и демографов.

"Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения к НАТО. "За" проголосовали бы 22,6% респондентов, "против" — 55,2%", - заявил программный директор Ассоциации социологов и демографов Николай Бодян.

При этом 10,3% не стали бы участвовать в голосовании, 4,8% - не знают, что представляет собой НАТО, 7,1% - не определились с решением.

По словам , мнение граждан страны по поводу НАТО категорично. При этом, как отметил эксперт, опросы показывают, что снижается число людей, которые не знают ничего об Альянсе.

Опрос проходил с 2 по 13 января, в нем приняли участие 1189 человек из 83 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.

Президент Молдовы с трибуны ООН: республика будет дружить со всеми>>>

Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

К слову, глава республики в рамках своего выступления на 74-й Генеральной ассамблеи ООН осенью 2019 года заявил о необходимости признания статуса нейтралитета Молдовы. Додон тогда подчеркнул, что республика – миролюбивая страна, придерживающаяся нейтралитета, и готова сотрудничать со всеми.

"Нейтралитет - это один из путей решения наших проблем, при чем даже многовекторных. Это может привести к решению приднестровского вопроса, к объединению страны, к увеличению инвестиций, к процветанию", - заявил ранее министр обороны Молдовы Виктор Гайчук в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, нейтральный статус не означает полное разоружение страны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK