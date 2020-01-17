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Флаг Республики Молдова

Евразийский или Европейский: жители Молдовы рассказали, что им ближе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200117/28885595/evraziyskiy-ili-evropeyskiy-zhiteli-moldova-rasskazali-chto-im-blizhe.html

Социологическое исследование показало, какому геополитическому вектору отдают предпочтение граждане республики.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Число сторонников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Молдове превышает тех, кто выступает за европейскую интеграцию. Это подтверждают данные соцопроса, представленные Ассоциацией социологов и демографов в четверг.

Флаги Евросоюза и Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум и гражданам страны было предложено выбрать один из двух вариантов, то за вступление в Евразийский экономический союз высказался бы 40,1% респондентов, а за членство Молдовы в Евросоюзе — 38,7% опрошенных, заявил программный директор Ассоциации социологов и демографов Николай Бодян.

При этом 7,8% респондентов отметили, что не проголосовали бы ни за одно объединение. В тоже время 6,4% респондентов не приняли бы участие в голосовании, а 7% не определились с выбором.

Как отметил Бодян, результаты показывают, что мнение граждан страны еще окончательно не сформировалось в пользу того или иного объединения.

На вопрос о том, как изменились отношения Молдовы с ЕС после выборов в парламент республики 24 февраля 2019 года, свыше 67,8% респондентов высказались о том, что диалог улучшился в той или иной степени, 17,3% отметили, что сотрудничество никак не изменилось, а около 11% отметили, что диалог ухудшился. Порядка 4% не смогли ответить на поставлены вопрос.

© Sputnik / Сергей Пятаков
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А что касается отношений с Россией, то по мнению 67,9% опрошенных, диалог стал лучше в той или иной степени. Того, что сотрудничество осталось на прежнем уровне, считают 19,8%. Еще 7,9% полагают, что отношения между официальным Кишиневом и Москвой ухудшились. А 4,4% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Опрос проходил с 2 по 13 января, в нем приняли участие 1189 человек из 83 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.

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