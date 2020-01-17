Медики рассказали, существует ли в Приднестровье угроза эпидемии ОРВИ

Врачи представили статистику, которая демонстрирует картину того, как обстоят дела в регионе с простудами и гриппом.

ТИРАСПОЛЬ, 17 янв – Sputnik. Жители Приднестровья пока благополучно переживают холодный период времени – в регионе не зарегистрировано за это время ни одного случая гриппа. Впрочем, уверят специалисты, ситуация с простудными заболеваниями не столь устойчивая.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация по острым инфекциям верхних дыхательных путей в Приднестровье оценивается как неустойчиво благополучная", - отмечают в Минздраве.

Показатель заболеваемости ниже прошлогоднего – 418 случаев на 100 тысяч населения, что на почти 57% ниже предыдущих двух недель и на 48% ниже аналогичного периода 2019 года. Случаев гриппа не зарегистрировано. Более того, по региону были исследованы на грипп девять проб, и вирусы гриппа не выявлены.

По словам заместителя главного врача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инны Палади, вакцина – это специфический метод профилактики, но существуют и неспецифические способы.

"Это соблюдение личной гигиены, проветривание помещений, здоровый образ жизни. Важно понимать, что грипп не так опасен, как его осложнения. Люди занимаются самолечением, поздно обращаются к врачу. Смертельные исходы происходят только в случае самолечения", - отметила она.

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