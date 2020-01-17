Почему в Приднестровье есть проблемы с поставками вакцины от гриппа

Суть проблемы и ее решение обсуждали в профильном ведомстве со специалистами центра гигиены и эпидемиологии.

ТИРАСПОЛЬ, 17 янв – Sputnik. Поставки в Приднестровье в этом году вакцины от гриппа не предвидятся. Об этом рассказала заместитель главного врача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади на заседании в Минздраве.

"На протяжении декабря мы каждый день звонили в Кишинев по вопросу поступления вакцины от гриппа, в январе этот диалог продолжился. К сожалению, по последней информации – поставки вакцины не предвидится", - сообщила она.

Главная причина отсутствия поставок

Причиной того, что в нынешнем сезоне вакцина не поступит в Молдову, а значит, и в приднестровский регион, является отсутствие у производителей (Великобритания, Испания, Китай) возможности предоставить ее в качестве гуманитарной помощи.

Как сообщили в Минздраве, такое произошло впервые за десять лет. Специалисты объясняют - вакцинация является эффективной как минимум за месяц до начала эпидемиологического сезона, который по многолетней динамике начинается в Приднестровье в конце января-начале февраля. Соответственно вакцина должна быть в наличии не позже декабря.

История вопроса гуманитарных закупок

Главный врач центра гигиены и эпидемиологии Наталья Берил отметила, что порядок получения вакцины против гриппа за счет гуманитарной помощи действует с 13 июня 1999 года - в соответствии с протокольным решением, подписанным исполнительными властями с обоих берегов Днестра.

"Ежегодно для Приднестровья выделялись до 20 тысяч доз через Национальное агентство общественного здоровья города Кишинева", - подчеркнула главный санитарный врач региона.

В рамках целевой программы по иммунизации населения Приднестровья на 2016–2020 годы денежные средства в первую очередь направляются на закупку необходимых вакцин для иммунизации детей, исходя их Календарю профилактических прививок (против гепатита, туберкулеза, полиомиелита и др.).

Вакцины от гриппа поставляются по линии гуманитарной помощи. Тем не менее, в октябре 2019 года из оставшихся по целевой программе средств удалось закупить 1690 доз вакцины против гриппа. Ее приобрели для медицинских работников из группы риска - педиатров, терапевтов и инфекционистов, которые контактируют с большим количеством граждан.

Осенью в регионе сами закупят вакцину

По мнению главы Минздрава Алексея Цуркана, исторически-сложившийся порядок показал свою неработоспособность и требует пересмотра. В 2020 году лимиты на реализацию Программы по иммунизации увеличены с 1,4 млн. приднестровских рублей ($) до 4,9 млн. ($).

"В связи с чем к следующему сезону необходимо обеспечить своевременное поступление вакцин против гриппа. Они будут включены в календарный план закупок", - сказал руководитель ведомства.

Цуркан подчеркнул, что важно приобрести вакцины в положенный срок – с учетом времени поставки и начала эпидемиологического сезона, то есть в сентябре-октябре.