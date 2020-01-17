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Опубликован рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами в Молдове - фото

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200117/28887060/opublikovan-reyting-vakansiy-s-samymi-vysokimi-zarplatami---foto.html

Список вакансий, составленный по самым свежим данным экономических агентов, будет полезен тем, кто находится в поисках высокооплачиваемой работы.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Национальное агентство занятости населения опубликовало список самых высокооплачиваемых вакансий.

Доступные рабочие места предлагаются как женщинам, так и мужчинам. Желающим рекомендуется получить доступ к рейтингу наиболее высокооплачиваемых вакантных рабочих мест, зарегистрированных в базе данных Национального агентства занятости населения.

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© Photo : Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă
Топ самых высокооплачиваемых вакансий, опубликованный Национальным агентством занятости

Потенциальные кандидаты могут разместить резюме для получения желаемой  вакансии из списка, посетив портал www.angajat.md или обратившись в территориальные подразделения по трудоустройству.   

Для получения дополнительной информации о вакантных рабочих местах обратитесь в консультационный центр биржи труда по телефону 080001000 (бесплатный звонок из Республики Молдова).

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