Опубликован рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами в Молдове - фото

Список вакансий, составленный по самым свежим данным экономических агентов, будет полезен тем, кто находится в поисках высокооплачиваемой работы.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Национальное агентство занятости населения опубликовало список самых высокооплачиваемых вакансий.

Доступные рабочие места предлагаются как женщинам, так и мужчинам. Желающим рекомендуется получить доступ к рейтингу наиболее высокооплачиваемых вакантных рабочих мест, зарегистрированных в базе данных Национального агентства занятости населения.

Потенциальные кандидаты могут разместить резюме для получения желаемой вакансии из списка, посетив портал www.angajat.md или обратившись в территориальные подразделения по трудоустройству.

Для получения дополнительной информации о вакантных рабочих местах обратитесь в консультационный центр биржи труда по телефону 080001000 (бесплатный звонок из Республики Молдова).

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