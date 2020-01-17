Опубликован рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами в Молдове - фото

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Национальное агентство занятости населения опубликовало список самых высокооплачиваемых вакансий.
Доступные рабочие места предлагаются как женщинам, так и мужчинам. Желающим рекомендуется получить доступ к рейтингу наиболее высокооплачиваемых вакантных рабочих мест, зарегистрированных в базе данных Национального агентства занятости населения.
- Топ самых высокооплачиваемых вакансий, опубликованный Национальным агентством занятости
- Топ самых высокооплачиваемых вакансий, опубликованный Национальным агентством занятости
- Топ самых высокооплачиваемых вакансий, опубликованный Национальным агентством занятости
Потенциальные кандидаты могут разместить резюме для получения желаемой вакансии из списка, посетив портал www.angajat.md или обратившись в территориальные подразделения по трудоустройству.
Для получения дополнительной информации о вакантных рабочих местах обратитесь в консультационный центр биржи труда по телефону 080001000 (бесплатный звонок из Республики Молдова).
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