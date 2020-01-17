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Работа скорой помощи, фото из архива

В Тирасполе скорая попала в аварию: в ней в Кишинев везли двухмесячного малыша

© Sputnik / Aleksey Sukhorukov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200117/28887979/v-tiraspole-skoraya-popala-v-avariyu-v-ney-v-kishinev-vezli-dvukhmesyachnogo-malysha.html

Приднестровские врачи приняли решение транспортировать грудного ребенка в Кишинев для прохождения лечения.

ТИРАСПОЛЬ, 17 янв – Sputnik. В Тирасполе произошло дорожно-транспортное происшествие – карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем. В неотложке перевозили двухмесячного ребенка.

"Малыша экстренно доставили в Центра матери и ребенка. После осмотра приняли решение транспортировать ребенка в Кишинев на тираспольской скорой", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Во время транспортировки малыша и произошло ДТП. Карета скорой помощи регистрации Республики Молдова двигалась по улице Ленина от Центра матери и ребенка. По главной улице Горького ехала Audi. Светофор на перекрестке работал в режиме "мигающий жёлтый".

"Водитель неотложки не убедился, что путь для него свободен. Произошло столкновение", - отметили в правоохранительном ведомстве.

Accident în sectorul Buiucani, 30 septembrie 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Три человека, в том числе ребенок, попали в больницу после ДТП в Кишиневе
Было принято решение продолжить путь малыша на специальном автомобиле станции скорой помощи Тирасполя.

Сотрудники автоинспекции обеспечивали до таможенного пункта в Бендерах "зеленый коридор".

В сети появилась информация о женщине, которая якобы находилась на пешеходном переходе и пострадала. В Управлении автоинспекции МВД Приднестровья этот факт не подтвердили.

В результате ДТП пострадавших нет.

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Теги:
авария, скорая, скорая помощь, неотложка, Приднестровье


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