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Больница

Северная Каролина передала Молдове 15 тонн медикаментов и оборудования

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200117/28890632/severnaya-karolina-podarila-moldove-15-tonn-medikamentov-i-oborudovaniya.html

Эта помощь поступит в клиники, хосписы и интернаты по всей Молдове, включая сельские больницы, отчаянно нуждающиеся в оборудовании.

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Власти американского штата Северная Каролина отправили в Молдову в качестве подарка около 15 тонн медикаментов, медицинского оборудования и учебников, пожертвованных американскими медицинскими учреждениями молдавским коллегам.

Как сообщается на странице госсекретаря штата в Facebook, средства первой медицинской помощи и оборудование занимают 18 грузовых палет и предназначаются для больниц, хосписов и детских интернатов по всей Молдове. 

Медицинские принадлежности включают хирургические маски, шприцы, перчатки, инвалидные коляски, ходунки, детские кроватки, процедурные стулья. Эта помощь поступит в клиники, хосписы и интернаты по всей Молдове, включая сельские больницы, отчаянно нуждающиеся в оборудовании.

Учебное оборудование также получат государственный медицинский университет медицины и фармакологии им. Николая Тестемицану и Кишиневский медицинский колледж.

Еще 16 палет содержат учебные материалы для изучения английского языка и будут переданы образовательным учреждениям.

В 2019 году исполнилось 20 лет отношениям сотрудничества между Республикой Молдова и штатом Северная Каролина.

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Теги:
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