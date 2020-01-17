Чебан выступил с уточнением по незаконной стройке на Буюканах

В Кишиневе продолжается война с незаконными стройками. В ближайшее время планируется ликвидировать еще одну.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. В пятницу демонтируют забор на строительной площадке в столичном секторе Буюканы, написал на своей странице в Facebook кишиневский градоначальник Ион Чебан.

Он отметил, что сделает все от него зависящее, чтобы в муниципии сфера строительства развивалась без нарушений закона.

"Сегодня для освобождения муниципальной земли будет демонтирован забор на строительной площадке в секторе Буюканы, по адресу ул. Алба-Юлия, 6/4, который возведен с нарушениями. Будет огражден для безопасности лишь периметр котлована", - уточнил глава кишиневской администрации.

По словам Чебана, строительство по указанному адресу стартовало еще в 2012 году, а затем начались судебные разбирательства между подрядчиком и жителями соседних домов.

Уже в марте 2017 года, как добавил столичный градоначальник, примэрия выдала разрешение на возведение многоэтажки.

По словам Чебана, работы были приостановлены, но лишь в марте 2019 года, а 4 декабря 2019 года Высшая судебная палата аннулировала разрешение, выданное примэрией.

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"Претура сектора Буюканы издала предписание о демонтаже забора и освобождении муниципальной земли. На сегодняшний день подрядчик не подчинился требованию, поэтому вынесено распоряжение о демонтаже защитного ограждения", - сказал Чебан.

В своем сообщении глава кишиневской администрации подчеркнул, что у местных властей нет "любимчиков", а подобная участь ждет всех нарушителей.

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