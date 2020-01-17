Додон провел беседу с Красносельским по вопросу передвижения автотранспорта

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел телефонный разговор с лидером Приднестровья по вопросу передвижения автотранспорта через приднестровский участок молдавско-украинской границы.
"Провел телефонный разговор с Вадимом Красносельским, с которым договорился срочно найти решение для недопущения ухудшения ситуации вокруг транспортного сообщения и возможного возникновения осложнений для граждан", - написал Додон на своей странице в Facebook.
По его словам, было решено поручить профильным ведомствам в срочном порядке найти выход во избежание кризисной ситуации.
Президент подчеркнул, что граждане на обоих берегах Днестра ни в коем случае не должны пострадать, а в результате диалога между Кишиневом и Тирасполем все проблемные вопросы будут урегулированы.
Представители Кишинева и Тирасполя обсудили проблему железнодорожных перевозок>>>
В пятницу МИД Приднестровья заявил, что с 24 января вводятся ограничения на пересечение границы с Украиной для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в РМ и управляемых постоянно проживающими в Молдове гражданами, обладающими водительскими удостоверениями РМ.
В МИД уточнили, что это ответная мера на ограничение на молдавско-украинской границе передвижения приднестровского автотранспорта.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK