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КПП Кучурган.

Додон провел беседу с Красносельским по вопросу передвижения автотранспорта

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200117/28895252/dodon-provel-besedu-s-krasnoselskim-po-voprosu-peredvizheniya-avtotransporta.html

Что будет с ограничениями на приднестровском участке молдавско-украинской границы: в связи с тем, что Тирасполь заявил об "ответных мерах", в ситуацию вмешался глава РМ Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел телефонный разговор с лидером Приднестровья по вопросу передвижения автотранспорта через приднестровский участок молдавско-украинской границы. 

"Провел телефонный разговор с Вадимом Красносельским, с которым договорился срочно найти решение для недопущения ухудшения ситуации вокруг транспортного сообщения и возможного возникновения осложнений для граждан", - написал Додон на своей странице в Facebook. 

По его словам, было решено поручить профильным ведомствам в срочном порядке найти выход во избежание кризисной ситуации.

Президент подчеркнул, что граждане на обоих берегах Днестра ни в коем случае не должны пострадать, а в результате диалога между Кишиневом и Тирасполем все проблемные вопросы будут урегулированы.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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В пятницу МИД Приднестровья заявил, что с 24 января вводятся ограничения на пересечение границы с Украиной для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в РМ и управляемых постоянно проживающими в Молдове гражданами, обладающими водительскими удостоверениями РМ.

В МИД уточнили, что это ответная мера на ограничение на молдавско-украинской границе передвижения приднестровского автотранспорта.

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