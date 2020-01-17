Антикоррупционный рентген - какие ведомства в Молдове подвержены "болезни"

Проведен мониторинг деятельности госучреждений за прошлый год, выявивший те из них, в которых наблюдается наибольшее число случаев взяточничества.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы представил подробный отчет за прошлый, 2019 год, в котором детально проанализирована деятельность государственных учреждений республики.

Экспертам НАЦ удалось установить, что в минувшем году наиболее "уязвимым" показало себя министерство внутренних дел.

За 12 месяцев 2019 года в МВД были официально зарегистрированы 56 случаев коррупции, 26 - в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, 21 - в Таможенной службе, 17 - в адвокатских бюро, 13 - в министерстве образования, культуры и исследований, 5 - в Минсельхозе, 4 - в органах юстиции.

Наименьшее число эпизодов, связанных со взяточничеством, зафиксировали в министерстве финансов. Там, по данным отчета НАЦ, за весь минувший год зарегистрирован всего один случай. Два раза, как утверждают в НАЦ, "проштрафились" в министерстве иностранных дел и европейской интеграции, а еще 3 - в Агентстве публичных услуг.

Среди тех, кто получал взятки, - 45 сотрудников полиции, 18 директоров и их заместителей в ряде государственных предприятий, 11 примаров и вице-примаров, 5 специалистов из отрасли здравоохранения, 4 таможенных инспектора, 3 педагога, 2 налоговых инспектора, 2 директора государственных агентств.

В частном секторе фигурантами дел, заведенных в НАЦ, стали 180 физических лиц, среди которых 24 директора и менеджера компаний, а также 18 адвокатов.

Всего в минувшем году по фактам получения взяток было заведено 1890 уголовных дел, по которым задержали 156 граждан страны.

Советник главы МВД Алина Збанка уточнила, что именно это ведомство заинтересовано в выявлении случаев коррупции в республике. Это, по ее словам, удается сделать в сотрудничестве с офицерами НАЦ.

"Мы являемся учреждением, где работает наибольшее число сотрудников, которые ежедневно встречаются с людьми, находящимися не в ладах с законом. Главное, чтобы число преступников не росло в нашей стране", - заявила Збанка.

По ее словам, есть ряд факторов, которые влияют на то, чтобы сотрудники МВД брали взятки. Среди выходов из ситуации, как заявила Збанка, можно назвать такую меру, как увеличение зарплат сотрудникам МВД.

Она уточнила, что и в дальнейшем НАЦ и Антикоррупционная прокуратура будут работать совместно с министерством над исключением коррупционной составляющей в молдавском обществе.

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