Как в Молдове будут развивать туризм – Ион Кику провел заседание

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику в пятницу на рабочем заседании, посвященном развитию отрасли туризма в республике, заявил, что это направление, в целом, важно для экономического развития страны.
"Нам вместе надо найти решения и воплощать их в жизнь для того, чтобы придать новый импульс развитию отрасли туризма. У Молдовы есть туристический потенциал, и он должен быть использован", - заявил Кику, обращаясь к руководителям профильных организаций.
Кику указал, что в течение двух месяцев должны быть разработаны поправки в законодательство Молдовы, которые дадут импульс развитию туризма в стране. Также важно, по мнению премьера, чтобы все туристические услуги в республике были доступны онлайн, чтобы каждый желающий из-за рубежа мог забронировать отель и выбрать интересные для себя направления путешествий по Молдове.
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