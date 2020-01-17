Как в Молдове будут развивать туризм – Ион Кику провел заседание

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику в пятницу на рабочем заседании, посвященном развитию отрасли туризма в республике, заявил, что это направление, в целом, важно для экономического развития страны.

"Нам вместе надо найти решения и воплощать их в жизнь для того, чтобы придать новый импульс развитию отрасли туризма. У Молдовы есть туристический потенциал, и он должен быть использован", - заявил Кику, обращаясь к руководителям профильных организаций.

Премьер отметил необходимость максимального развития в республике профильной инфраструктуры, а также подчеркнул, что либерализированный визовый режим с Европейским Союзом позволяет привлечь большее число туристов, которые могут ознакомиться с красотами Молдовы, изучить культуру и традиции народа.

Кику указал, что в течение двух месяцев должны быть разработаны поправки в законодательство Молдовы, которые дадут импульс развитию туризма в стране. Также важно, по мнению премьера, чтобы все туристические услуги в республике были доступны онлайн, чтобы каждый желающий из-за рубежа мог забронировать отель и выбрать интересные для себя направления путешествий по Молдове.

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