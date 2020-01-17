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Старый Оргеев, архивное фото.

Как в Молдове будут развивать туризм – Ион Кику провел заседание

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200117/28898693/kak-v-moldove-budut-razvivat-turizm-ion-kiku-provel-zasedanie.html

Глава кабинета министров Молдовы встретился с главами туристических организаций республики, стороны детально обсудили пути привлечения иностранных путешественников в страну.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику в пятницу на рабочем заседании, посвященном развитию отрасли туризма в республике, заявил, что это направление, в целом, важно для экономического развития страны.

"Нам вместе надо найти решения и воплощать их в жизнь для того, чтобы придать новый импульс развитию отрасли туризма. У Молдовы есть туристический потенциал, и он должен быть использован", - заявил Кику, обращаясь к руководителям профильных организаций.

Открытие Александро-Невского парка в Бендерской крепости
© Sputnik / Irina Leahova
В Приднестровье будет создано Агентство по туризму
Премьер отметил необходимость максимального развития в республике профильной инфраструктуры, а также подчеркнул, что либерализированный визовый режим с Европейским Союзом позволяет привлечь большее число туристов, которые могут ознакомиться с красотами Молдовы, изучить культуру и традиции народа.

Кику указал, что в течение двух месяцев должны быть разработаны поправки в законодательство Молдовы, которые дадут импульс развитию туризма в стране. Также важно, по мнению премьера, чтобы все туристические услуги в республике были доступны онлайн, чтобы каждый желающий из-за рубежа мог забронировать отель и выбрать интересные для себя направления путешествий по Молдове.

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Теги:
Ион Кику, развитие, туризм, Молдова


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