Нагачевский об иске против Avia Invest: из-за ошибки потеряны четыре месяца

Во вторник, 14 января, суд сектора Рышкановка постановил "предоставить Агентству публичной собственности 20-дневный срок для устранения пробелов" в иске, поданном 10 сентября 2019 года.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Министр юстиции Фадей Нагачевский обвинил Олесю Стамате, свою предшественницу на этой должности в правительстве Майи Санду, в процедурных ошибках при составлении и выдвижении судебного иска против концессионера Международного аэропорта Кишинева компании Avia Invest.

Это стало причиной того, что суд сектора Рышкановка постановил 14 января "предоставить Агентству публичной собственности 20-дневный срок для устранения пробелов" в иске, поданном 10 сентября 2019 года на компанию Avia Invest с требованием признать недействительным контракт о передаче в концессию.

"Из-за этой ошибки мы потеряли 4 месяца. 4 месяца в случае задачи, которую члены бывшего правительства называли стратегически важной, и сейчас они обвиняют нас в том, что мы не предпринимаем решительных действий", - написал Нагачевский на своей странице в Facebook.

Ответ главы Минюста звучит так: "Мы действуем решительно и компетентно. Вопрос в том - что делали они?".

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки. В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября прошлого года кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи столичного аэропорта в концессию. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд, куда уже были направлены документы.

Российский бизнесмен Андрей Гончаренко, контролирующий компанию Avia Invest, заявил, что договор о концессии является законным, и, если молдавские власти его расторгнут, он обратится в международные инстанции, чтобы оспорить это решение.

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